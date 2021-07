La residenza di Elon Musk è una casa prefabbricata da 50.000 dollari grande quanto un monolocale Elon Musk, il terzo uomo più ricco del mondo, ha annunciato con un tweet di vivere in una casa prefabbricata da 50.000 dollari. Dopo aver venduta un portafoglio di lussuose ville californiane, il CEO di Tesla e SpaceX ha ha scelto di vivere in un alloggio economico in affitto a Boca Chica, in Texas, che misura quanto un monolocale.

A cura di Clara Salzano

"La mia casa principale è letteralmente una casa da ~ $ 50k a Boca Chica / Starbase che affitto da SpaceX. È fantastico però. L'unica casa che possiedo è la casa degli eventi nella Bay Area. Se la vendessi, la casa vedrebbe meno utilità, a meno che non venga acquistata da una grande famiglia, cosa che potrebbe accadere un giorno.", con questotweet Elon Musk ha annunciato di avere la sua unica residenza in una casa prefabbricata da 50.000 dollari in affitto presso SpaceX. Si tratta di Boxabl, una casa modulare di 35 metri quadrati che entra in una scatola pieghevole per essere smontata e rimontata ovunque si voglia.

Elon Musk è il terzo uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di 166 miliardi di dollari eppure vive in una piccola casa prefabbricata, grande quanto un monolocale, dal valore di 50.000 dollari. È noto che il famoso imprenditore, proprietario di Tesla e SpaceX, non vuole possedere alcun patrimonio immobiliare in modo da potersi concentrare su progetti più ambiziosi come rendere la Terra sostenibile (Tesla) e far viaggiare gli esseri umani su Marte (SpaceX). Di recente, infatti, il multimiliardario ha dichiarato di aver venduto tutte le sue ville in California, ad eccezione di una casa per eventi nella Bay Area. E ad inizio giugno, all'età di 50 anni, Elon Musk ha twittato di vivere in una piccola casa in affitto a Boca Chica, in Texas, vicino al sito di sviluppo e test di SpaceX.

La casa

Le case prefabbricate di Boxabl comprendono un modulo di base grande quanto un monolocale, con una grande stanza che unisce la zona giorno e la zona notte, con una cucina completamente attrezzata e un bagno con vasca e doccia. Sembra che siano queste le caratteristiche della residenza di Elon Musk a Boca Chica. Il CEO di Boxabl aveva pubblicato a novembre 2020 un video su YouTube in cui annunciava che la società stava costruendo una "Casita" per un cliente "di alto profilo" e "top-secret" a Boca Chica. Ora apprendiamo che il cliente di cui si parlava è Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX. "Boxabl è una tecnologia di costruzione che realizza case in una fabbrica in grado di assemblarsi in cantiere per creare praticamente qualsiasi tipo di costruzione.", afferma il CEO di Boxable, "A differenza di altre costruzioni di fabbrica, le camere vengono spedite larghe 8'6 "e alte 13'6″ in tutto il mondo e, all'arrivo, disimballate fino a 20′ di larghezza con soffitti alti 9'6". Le stanze vengono spedite complete al 100% di cucine, bagni , servizi, corridoi, ripostigli e persino caminetti già installati".

Le case Boxabl sono realizzate in uno stabilimento di North Las Vegas e vengono spedite tramite camioncino in giro per il mondo. Non servono gru né personale specializzato per montare una casa modulare Boxable che entra in una scatola e costa circa la metà di una casa tradizionale ma con uno standard di qualità molto più elevato. Le pareti, i pavimenti e i soffitti Boxabl sono realizzati in un unico pezzo di acciaio, cemento e schiuma isolante EPS e pressati insieme con 1100 chili di pressione. Il segreto sta nei pannelli realizzati incredibilmente resistenti, a differenza degli edifici in legno prefabbricati, a muffa, insetti, acqua e hanno il più alto grado di resistenza al fuoco. Ogni pannello ha incredibili proprietà di isolamento che si traducono in una casa a zero emissioni di carbonio e una forte riduzione dei costi in bolletta energetica.