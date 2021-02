In occasione delle partite di Europa League, Pizza Hut lancia la campagna "12th Player Club" che invita gli appassionati di calcio, bloccati a casa a causa della pandemia globale, ad entrare nello spirito sportivo con la nuova scatola per pizza che rende l'asporto più facile e divertente. Il ‘Foosball Pizza Box' è la nuova scatola per pizze creata dallo studio di design Ogilvy per Pizza Hut che trasforma una confezione di cartone di uso comune in un originale biliardino per rendere le serate a casa con gli amici un'esperienza di cibo e gioco unica e gioiosa.

Sembra che l'asporto di cibo, a causa della pandemia globale, sia la foroma più usata, e spesso la sola consentita, per gustare cibi pronti a casa propria. Per rendere l'esperienza unica ed originale, Pizza Hut in collaborazione con Ogilvy ha creato una confezione per pizza che presenta un piccolo biliardino integrato nel coperchio. “Foosball Pizza Box” è più di una normale scatola per pizza: il suo coperchio funziona infatti come un biliardino per serate di gioco originali, in modo da aggiungere un po' di divertimento mentre si assiste alle partite di calcio dell'Europa League a casa con gli amici. La campagna "12th Player Club" è pensata appositamente per i tifosi bloccati a casa a causa della pandemia di Covid-19 e offre "una fetta extra di divertimento calcistico", afferma Wendy Leung, direttore marketing di Pizza Hut, "Il ‘Foosball Pizza Box' è stata una grande opportunità per ricordare agli appassionati di calcio che la pizza si sposa meglio con il loro calcio. Vogliamo sempre andare oltre quando ci rivolgiamo al nostro pubblico e dato quanto è stata affaticata la comunità quest'anno, offrire divertimento oltre il semplice cibo e dare vita a un'esperienza come questa, proprio nella tua scatola della pizza, è il modo perfetto per far sorridere la gente".