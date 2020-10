Dopo anni di esperienza nello sviluppo di prodotti origami con le migliori aziende come Zaha HADID architects, il laboratorio di autoassemblaggio del MIT, BMW, Pininfarina e altro, il team WOOD-SKIN Inside ha realizzato il prodotto ideale per le nuove esigenze di smart working. Si tratta di una scrivania portatile che si ispira agli origami e aiuta a spostare tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare da una stanza all'altra e da un luogo all'altro, con facilità e stile, senza mai rinunciare alla comodità e funzionalità. Si chiama FOLDABLE OFFICE e sarà lanciata su KICKSTARTER il 19 ottobre 2020.

Foldable Office è una workstation portatile, ispirata agli origami. "Viviamo in un mondo profondamente plasmato da un'emergenza che sta cambiando per sempre il modo in cui viviamo e lavoriamo, rendendo le case spazi ibridi in cui è necessario destreggiarsi tra lavoro e vita personale.", spiega il team di team WOOD-SKIN Inside, "Sinonimo di versatilità, la tecnologia WOOD-SKIN® offre l'opportunità di creare un oggetto per rispondere a questa nuova esigenza. FOLDABLE OFFICE è una workstation ispirata agli origami che ti aiuta a spostare tutto ciò di cui hai bisogno da una stanza all'altra e da un luogo all'altro con facilità e stile. È realizzata con macchine CNC Biesse ad alte prestazioni e materiali sostenibili di alta qualità all'interno delle nostre strutture, rendendo il prodotto pronto per la fabbricazione e persino personalizzabile con i loghi aziendali".

Con un design intelligente, la scrivania portatile di WOOD-SKIN Inside si trasforma in pochi passaggi anche da postazione di lavoro a divisorio. Il team Wood-Skin ha creato una vera e propria scrivania inserita in un unico elemento. Tutto è progettato nel minimo dettaglio per contenere un poggia laptot regolabile, un porta bottiglie, un portapenne, una mensola porta oggetti e c'è persino un porta smartphone. "Progettato per chi trasforma i limiti in opportunità, il nuovo Foldable Office è in assoluto l'oggetto piegato più semplice e pratico mai concepito dal team WOOD-SKIN.", continuano i progettisti. L'originale workstation può essere posizionata ovunque su un tavolo o sul divano, sul letto o su una panchina al sole. Foldable Office è facile da portare ovunque grazie alla sua custodia che risulta una comoda borsa perfetta per questa nuova era del mobile working. Ogni cosa al suo posto, proprio come in ufficio. Usando le proprietà degli origami, la postazione può essere facilmente piegato e trasportato ovunque; una volta aperto si adatta ad ogni posizione e altezza, per evitare che il laptop si surriscaldi e offrire una postura migliore per una vita migliore.