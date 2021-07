La scultura che riscalda e purifica l’aria Porta l’arte in casa e rendi l’aria più pulita con Adam, la scultura che riscalda e purifica l’aria. Si tratta di un complemento in ceramica che, oltre arredare, porta in casa due preziose funzioni, essendo al tempo stesso sia purificatore che riscaldatore d’aria. Adam è anche intelligente perché può essere utilizzato da remoto in modalità wireless e si integra perfettamente nei sistemi di domotica più usati.

A cura di Clara Salzano

Porta l'arte in casa e rendi l'aria più pulita in ogni angolo della casa con Adam, la scultura che riscalda e purifica l’aria. Si tratta di un complemento in ceramica che, oltre arredare, porta in casa due preziose funzioni, essendo al tempo stesso sia purificatore che riscaldatore d’aria. Adam è anche intelligente perché può essere utilizzato da remoto in modalità wireless e si integra perfettamente nei sistemi di domotica più usati.

Il design evocativo di Adam, firmato Fabrizio Batoni, è caratterizzato dalla sagoma umana da cui appunto il nome, Adam, eppure non si tratta solo di una scultura con funzione decorativa bensì di un purificatore e riscaldatore d’aria che può essere utilizzato da remoto, in modalità wireless, e si integra perfettamente nei sistemi di domotica, gestiti tramite piattaforme quali Alexa, Google Home, Siri. È realizzato in ceramica e si inserisce con facilità negli ambienti domestici, ma anche in spazi differenti grazie anche alle differenti finiture: bianco lucido, nero lucido, oro, platino e decorato. Adam può anche essere personalizzato e cambiare finitura in base alle esigenze per diventare una tela bianca su cui dipingere.

Adam fa parte della collezione Artwork Italian Heritage e ne esprime, con le sue forme morbide ed essenziali, la filosofia. La collezione di oggetti proposti da Artwork sono espressione dell'abilità di lavorare la ceramica e "ci racconta anche di una creatività che si esprime con immediatezza e freschezza per dare vita ad una collezione di elementi iconici capaci di connotare e ridefinire nella loro identità qualsiasi tipologia di spazio, dalla dimora privata più ricercata agli spazi contract dedicati alla collettività", spiega l'azienda Kerasan, leader nella produzione di sanitari in ceramica, di cui Artwork è una divisione, come un progetto all’interno del quale arte e design coesistono e si valorizzano reciprocamente.