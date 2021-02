Gli estoni hanno la fortuna di vivere in uno dei paesi meno popolati del mondo. Questa piccola nazione esperta di tecnologia ha l'aria più pulita del mondo e lussureggianti foreste verdi avvolgono circa metà della terra. Questo ci dà il privilegio di cercare la natura pura e la tranquillità quasi ovunque andiamo. Il Maidla Nature Resort si trova a soli 45 minuti da Tallinn, nel mezzo delle zone umide estoni. Qui i dintorni incontaminati raccontano una storia dello spirito estone – anche se la natura ha i suoi piani con questa zona umida, dove la maggior parte degli alberi sono morti naturalmente, li amiamo così come sono e facciamo del nostro meglio per mantenerli in vita finché possibile. Lo stile di vita estone è sempre andato di pari passo con la natura.

Nature Villa offre ai suoi visitatori di prendersi una pausa e sperimentare comfort e pace allo stesso tempo.

Si trova nei locali di un antico maniero. All'arrivo nella zona umida, si può trovare una minuscola casa sull'albero all'interno della linea degli alberi. La casa è costruita intorno alle betulle esistenti, senza arrecare loro alcun danno. Elevato 1 m dal suolo e conficcato in profondità nel terreno soffice su viti lunghe 7 m, la casa ha una terrazza dove prendere il sole del mattino, un tetto a strati per goderti il tramonto e guardare le stelle. L'area circostante ospita molte specie di uccelli, quindi la casa funge anche da torre per il birdwatching. Durante la primavera, l'intera area viene allagata dal vicino fiume, quindi l'unico modo per raggiungere la Villa Natura è attraverso la passerella sopraelevata.

L'intera casa è rivestita in legno – la sua facciata, il tetto e le terrazze sono contenti di un materiale monolitico per dare alla casa un corpo eccezionale. Il frassino Thermo è stato scelto per il suo bel colore intenso e per la resistenza alle mutevoli condizioni atmosferiche. L'interno della casa si adatta perfettamente a tutti i comfort necessari per una piccola ma lussuosa camera d'albergo. Lo spazio ospita un letto king size, un comodo salotto con morbidi cuscini e un caminetto. I visitatori possono godere di un accogliente caminetto con vista panoramica sul paesaggio palustre circostante. La casa è piena di design estone contemporaneo: ogni dettaglio è scelto con cura per adattarsi agli interni: ceramiche moderne, tessuti e un kimono che funge da accappatoio. Tutto è stato misurato per creare uno spazio piccolo ma confortevole per una perfetta vacanza privata.