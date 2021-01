"Per celebrare la natura del territorio, aspetti come lo spirito del luogo, l'esperienza della natura così com'è e le esperienze sensoriali e il silenzio dell'essere nella natura sono state tutte fonti di ispirazione che hanno guidato l'intero processo di progettazione. Soprattutto, era imperativo che la ricca natura fosse mantenuta il più intatta possibile e che tutti gli edifici fossero basati su questi stessi aspetti della natura, rendendoli aggiunte complementari all'area.", con queste parole gli architetti finlandesi di Studio Puisto introducono il progetto per il Kivijärvi Resort che si trova in una regione unica della Finlandia, vicino al Parco Nazionale Salamajärvi, immerso tra i boschi con una ricca biodiversità naturale e la necessità di soluzioni ecologicamente sensibili per supportare i turisti della natura abituati a alloggi di alta qualità.

Il rifugio Niliaitta è sospesa da terra per offrire la sensazione di vivere tra gli alberi e dare una prospettiva sulla natura circostante unica. "L'idea è che semplicemente ritirandoci in aria, ci sentiamo immediatamente distaccati dalle nostre preoccupazioni quotidiane che accadono a terra.", spiega Studio Puisto. Il progetto per il resort ha visto la realizzazione di diverse strutture per ospiti, alcune sono posizionate vicino al lago, altre sul terreno e quest'ultima è sollevata per aria grazie a una struttura rialzata su un unico pilastro per mantenere un contatto minimo e rispettoso con la natura sottostante e, dopo la costruzione, il terreno forestale sottostante è stato riportato al suo aspetto originario. I materiali del prototipo Niliaitta sono tutti ecologici con l'uso del legno in tutte le superfici interne, l'eco-lana come isolante e l'eliminazione della plastica nelle strutture.

Il nome niliaitta si riferisce a un tipo di edificio tradizionale in Lapponia, che originariamente era una struttura permanente progettata come un luogo sicuro per conservare cibo all'aperto in habitat con orsi e altri animali selvatici. All'interno del prototipo Niliaitta, l'atmosfera è unica. Ogni unita comprende una camera da letto accogliente e un bagno moderno. Lo spazio è caratterizzato da una finestra a tutta altezza che permette un collegamento visivo con la natura circostante lasciato il più libero possibile. Per il futuro, sono previsti un totale di circa 50 nuove unità abitative per l'area con un'ulteriore sauna e un centro congressi progettato per la battigia che galleggeranno parzialmente sopra l'acqua per un'esperienza di soggiorno nella natura unica.