Clothespin Tower è un grattacielo a forma di molletta progettata dal famoso artista Zygo utilizzando un approccio artistico in un'impresa immobiliare. La torre sarà realizzata a Dubai come la più grande opera d'arte mai creata. L'obiettivo di Zygo è quello di "connettersi con le emozioni umane e ritrarre la Torre della molletta come simbolo di speranza e amore eterno tra due anime divise che si uniscono per essere unite.

"Se creo dal cuore, quasi tutto funziona; Se dalla testa, quasi niente.", con queste parole l'artista Zygo introduce la nuova Clothespin Tower, la prima opera arte dal vivo che esiste per sempre al limite del cielo di Dubai: "Incorporando speranza, amore e unione in un edificio, il nostro obiettivo è sviluppare il primo edificio vivente di 50 piani, con il design altamente innovativo e ingegno all'avanguardia che racchiuderanno la vita con il passare degli anni e diventeranno sempre più preziosi – Un'aggiunta per tutta la vita allo SkyLine della città".

La torre a forma di molletta si sviluppa su 50 piani con un'altezza di 350 metri. Clothespin Tower rappresenta il momento clou della carriera di Zygo. La forma iconica della molletta che rappresenta due metà simili separate e che si uniscono, raffigurando un'unione di anime divise. È un grattacielo residenziale progettato per offrire versatilità e flessibilità ai residenti che possono personalizzare il proprio spazio in base alle proprie esigenze e essere parte della più grande arte eterna dal vivo. La torre ospiterà anche un albergo con una superficie di 3200 metri quadrati dove gli artisti di tutto il mondo potranno progettare ogni camera e in cambio la stanza avrà il loro nome. L'edificio, grazie alla versatilità dei suoi spazi, può essere trasformato anche in un progetto per gallerie d'arte e centri commerciali metropolitani. L'ispirazione e il design sono infiniti.