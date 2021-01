I cugini Ruud Visser e Fumi Hoshino di RV Architectuur hanno trasformato la secolare torre dell'acqua di Nieuw Lekkerland, situata accanto alla loro casa d'infanzia, in una splendida residenza per tutta la famiglia con una meravigliosa vista sul fiume De Lek e sul paesaggio dei polder olandesi. Acquistata sette anni fa, la torre dell'acqua è diventata un'abitazione perfetta per due famiglie con un giardino condiviso a doppia altezza. Il progetto, realizzato con un budget relativamente modesto, è stato anche insignito del Dutch Watertowerprize 2020, che premia ogni anno i proprietari delle migliori torre dell'acqua trasformate.

La torre comprende due appartamenti all'interno per le famiglie dei due cugini di di RV Architectuur. Le due case sono messe in collegamento solo attraverso un giardino condiviso a doppia altezza. Gli appartamenti, ciascuno per la famiglia di ogni cugino che ha acquistato la torre circa sette anni fa, si trovano ai piani superiori e hanno planimetrie differenti, all'interno della struttura a torre che ha un diametro di 9 metri. La giuria del Dutch Watertowerprize 2020 ha spiegato: "La base della trasformazione di successo è costituita dal potente design di Ruud Visser e Fumi Hoshino. Enormi finestre dal pavimento al pavimento che si affacciano sul fiume De Lek e sul paesaggio dei polder olandesi contribuiscono alla qualità degli spazi interni e si adattano perfettamente all'aspetto robusto della torre dell'acqua. Il motto degli architetti durante il processo di progettazione è stato: "Non trasformare una torre dell'acqua in una casa, ma vivi in una torre dell'acqua" ed è proprio questa la forza di questa trasformazione!". La torre dell'acqua a Nieuw Lekkerland è stata costruita nel 1915. La torre ha una forma esagonale ed è costituita da uno scheletro di cemento con un riempimento in mattoni. La vista dalla torre è bellissima. Da un lato della torre si guarda il Lek, dall'altro il tipico paesaggio dei polder olandesi con molti mulini a vento.