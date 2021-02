Una delle più belle viste del Monte Fuji si potrà ammirare dalla nuova torre di osservazione Fujiyama – King of Coasters Sky Deck che sarà realizzata al centro le terrificanti montagne russe da record del Fuji-Q Highland a Yamanashi, il parco divertimenti più spaventoso del Giappone. Questa torre, alta circa 55 metri, è semplicemente travolgente, e puoi trascurare il bellissimo crinale che si estende a sinistra e a destra fino alla gonna. è l'unica struttura da cui è possibile vedere il mare lussureggiante di alberi sottostanti, il magnifico Monte Fuji e l'infinito cielo blu.Se sali qui, puoi goderti la magnifica vista del Monte Fuji a tuo piacimento.

Fujiyama – King of Coasters Sky Deck è stata progettata come torre di ispezione delle montagne russe del Fuji-Q Highland. La struttura serve infatti per rendere le ispezioni quotidiane più agevoli in modo da permettere ai tecnici dio fermarsi a metà del percorso per la manutenzione e trasportare parti di ricambio. Durante le ispezioni lo staff aveva potuto ammirare l'incredibile vista del Monte Fuji e attrezzature contemporaneamente utilizzando l'ascensore all'interno della torre, che consentirà l'ispezione di livello superiore. Così si è pensato di voler estende anche ad un numero maggiore di persone questa vista speciale. Quindi è stato aperto l'ultimo piano come osservatorio e creato la "Fujiyama – King of Coasters Tower".

La nuova torre inaugurerà quest'estate in occasione dei 25 anni delle montagne russe del Fuji-Q Highland. La vista del Monte Fuji dall'osservatorio, alto circa 55 m, è semplicemente travolgente. In cima è possibile godere di un panorama mozzafiato con una balaustra di protezione trasparente che rende l'esperienza ancora più emozionante. Inoltre è stato inserito anche un dispositivo di scorrimento a tubo con cui, legati solo da un'imbracatura alla struttura, si scivola dal piano di osservazione al fondo in una volta per un'esperienza di adrenalina unica.