in foto: Credit Feldman Architecture

Sono già tanti ad acclamare il nuovo film di Sam Levinson su Netflix, con protagonisti Zendaya e John David Washington, un capolavoro, ma pochi sanno che "Malcolm & Marie" è stato girato durante la pandemia da Covid19 e che quindi ha richiesto una particolare organizzazione per la sua realizzazione. L'ultimo film di successo di Netflix è stato infatti girato interamente in un unico luogo, proprio per garantire la massima sicurezza per la troupe, che potrebbe essere appunto definito il co-protagonista del film "Malcolm & Marie". Si tratta della Caterpillar House in California, una pluripremiata villa progettata dallo studio statunitense Feldman Architecture che è stata scelta proprio per la sua posizione remota su una collina immersa nella Riserva di Santa Lucia, sulla costa centrale della California, a poca distanza dall'Oceano, dove la bellissima coppia di protagonisti trascorre la notte dopo la prima di un film.

Caterpillar House

La Caterpillar House non è solo una meravigliosa villa moderna ma è anche una struttura rispettosa dell'ambiente. È stata infatti la prima casa personalizzata LEED Platinum sulla costa centrale della California. Situata sulle dolci colline della Riserva di Santa Lucia, il progetto dello studio statunitense Feldman Architecture ha cercato di accentuare un legame con il paesaggio circostante e rispettare l'amore del proprietario per le moderne case ranch: "La Caterpillar House implementa elementi sostenibili esplorando una versione contemporanea degli ideali del ranch: volumetrie basse e orizzontali, un open space con una forte connessione tra spazi interni ed esterni e aree di vita principali che si concentrano in modo informale sulla cucina.", spiegano gli architetti. La posizione remota della casa e il suo paesaggio naturale incontaminato e lontano da tutto ha reso possibile trasformare la Caterpillar House nel set ideale per "Malcolm & Marie", con la complicità anche della proprietaria della villa che per tutto il periodo di riprese è andata a vivere in un cottage separato lontano dalla residenza.

Il progetto

Terra battuta e vetro formano le pareti di questa casa pensata per uno sviluppo residenziale ecologico vicino all'oceano, nella città di Carmel, lungo la costa del Pacifico. Solo il 10% della proprietà di 8.094 ettari è stata destinata alla costruzione, il resto del terreno è stato destinato a verde e a protezione dell'ecosistema naturale del sito. "Collegando la casa letteralmente e figurativamente al sito, la terra scavata è stata riproposta per la costruzione dei muri. Questi muri di terra battuta si incurvano dolcemente in risposta ai contorni del sito e agiscono anche come una massa termica.", racconta Feldman Architecture, "Grandi porte in vetro esposte a sud aprono la zona giorno principale su un ampio portico coperto contemporaneo e su un patio esterno con ombrelloni che si espandono e si contraggono per consentire un'area di intrattenimento flessibile che risponde alle esigenze del cliente. La vetratura, la ventilazione naturale e l'ombreggiatura utilizzabile fungono anche da sistema di riscaldamento e raffreddamento passivo".

Gli interni

Le aree più private della casa sono collocate a est, mentre la zona pubblica dell'abitazione è posizionata a ovest. Con le grandi vetrate a tutta altezza che caratterizzano le pareti perimetrali della casa la luce naturale diventa una grande protagonista degli spazi e crea atmosfere diverse in base alla giornata. Le camere sono caratterizzate da soffitti in legno che si contrappongono a pavimenti in cemento, arricchiti da decorazioni alle pareti e opere d'arte contemporanee esibite. Gli arredi usati per il set "Malcolm & Marie" in parte provengono dalla dotazione originaria della Caterpillar House e parte sono stati noleggiati da Joe Kunis al Bay Home Consignment. Considerando che il film è stato girato quasi tutto di notte ed è in bianco e nero, per ovviare alle difficoltà date dalle numerosi pareti vetrate, sono state usate grandi tende che hanno reso possibile la costruzione di un set dramamtico e poetico dove i due protagonisti Zendaya e John David Washington trascorrono una passionale notte dopo la prima di un film che è il tempo di durata del film.