I finestrini degli aerei passeggeri potrebbero diventare presto un ricordo del passato. Yasava, la società di progettazione per cabine di aerei, che intende personalizzare gli interni di un jet privato con schermi OLED da parete a parete al posto dei finestrini in modo da visualizzare filmati o paesaggi a scelta del passeggero.

Schermi OLED al posto dei finestrini è ciò che si potrebbe trovare a bordo degli aerei del futuro: "In futuro, i finestrini degli aerei potrebbero diventare obsoleti", afferma Yasava, l'azienda svizzera dietro il concetto. Sono disponibili varie misure e gli schermi possono essere aggiunti tra loro per soddisfare qualsiasi esigenza di dimensione". Ogni passeggero può scegliere la propria visione preferita, basta premere un interruttore mentre l'aereo è in movimento. Qualsiasi tipo di paesaggio e filmato può essere riprodotto sugli OLED degli aerei: "lo immagini, possiamo farlo", afferma Yasava. Questi consentono di riprodurre con dettagli realistici quasi qualsiasi finitura o effetto – legno, pietra, persino un ambiente nella giungla. Inoltre, può cambiare con la semplice pressione di un pulsante, consentendo una transizione senza soluzione di continuità.

Le immagini condivise da Yasava mostrano un interno di un aereo con gli schermi che mostrano una rilassante scena subacquea, una foresta rilassante e un cielo dorato sopra le nuvole. L'azienda sta attualmente lavorando su cinque progetti per aerei. Gli schermi OLED non saranno disponibili come retrofit. Yasava può adattare gli schermi a vari modelli di aeromobili. La proposta di sostituire i finestrini sugli aerei non solo cambierà l'estetica di un veivolo del futuro ma renderà anche molto più leggero qualsiasi aereo e quindi più efficienti in termini di consumo di carburante, "oltre che più forti, più veloci e in grado di volare ad altitudini più elevate", sostiene Yasava.