Traverse Design + Build è una società di base a Idaho esperta nella trasformazione di piccoli rimorchi e camper in comode case contemporanee. Uno dei loro lavori più riusciti è la trasformazione di Airstream Overland International del 1971 a Boulder City, Nevada, in una casa mobile con tutte le comodità per viaggiare ovunque si desidera, anche nella natura più selvaggia.

L'Airstream Overland International del 1971 è l'iconico rimorchio in alluminio. Quando Traverse Design + Build lo aveva acquistato, lo scafo del rimorchio era ossidato e il suo rivestimento doveva essere riparato. Gli interni erano completamente da rifare. Questo Airstream da 9 metri era il progetto personale della coppia che ha fondato Traverse Design + Build. L'innovativa società ha rinforzato il telaio, ha sostituito i vecchi pavimenti e li ha sostituiti con acero ingegnerizzato. "Abbiamo pianificato ed eseguito ogni singolo aspetto della costruzione, l'unica eccezione era l'installazione del pavimento ingegnerizzato", afferma il proprietario e fondatore di Traverse Design + Build Jodi Rathbun. I pavimenti erano marci a causa dei danni causati dall'acqua e il telaio metallico arrugginito aveva bisogno di importanti TLC. "Sono state apportate modifiche elettriche estremamente pericolose".

Il vecchio rimorchio è stato trasformato in una casa mobile off grid: è stato inserito un sistema solare da 510 watt, un WC per il compostaggio, uno scaldabagno a richiesta, batterie al litio e illuminazione a LED. La cucina e l'area di lavoro presentano mobili IKEA modificati e rinforzati con ripiani in acciaio. Il salotto è dotato da un divano che si ripiega in un letto a una piazza e mezza con un vano portaoggetti sottostante. Tra il divano letto e il frigorifero convertibili, ci sono mobili dal pavimento al soffitto che offrono spazio aggiuntivo di archiviazione. Nella parte anteriore del rimorchio è stato costruito una dinette, che si piega in un letto matrimoniale di grandi dimensioni. E sul retro del rimorchio, hanno costruito mobili personalizzati e una doccia da bagno. Ove possibile, per rendere omaggio all'iconico Airstream, sono stati riutilizzati elementi originali del vecchio rimorchio ove possibile. "Abbiamo ricostruito parte del centro di comando originale che si trovava sopra la sala da pranzo, in quanto… abbiamo ritenuto importante riutilizzarlo".