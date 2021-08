Il marciapiede prende vita con i personaggi di David Zinn David Zinn ha lavorato per vent’anni nel mondo commerciale creando poster teatrali, loghi aziendali, cartoni animati educativi, per un’ampia varietà di clienti e contemporaneamente introduceva di nascosto la sua arte effimera nel mondo. Oggi i suoi attrezzi sono racchiusi in una scatola di gesso e il marciapiede è la sua tela dove realizza vere e proprie opere illusorie che animano le superfici sotto i nostri piedi con simpatici personaggi e cartoni animati.

A cura di Clara Salzano

David Zinn ha creato opere d'arte originali in tutto il mondo. È dal 1987 che Zinn lavora nel mondo commerciale creando poster teatrali, loghi aziendali, cartoni animati educativi, per un'ampia varietà di clienti e contemporaneamente introduceva di nascosto l'arte effimera nel mondo. È così che è nato il suo stile che oggi è riconosciuto ovunque. Oggi i suoi attrezzi sono racchiusi in una scatola di gesso e il marciapiede è la sua tela. I suoi lavori sono vere e proprie opere illusorie che animano le superfici sotto i nostri piedi con simpatici personaggi e cartoni animati.

David Zinn è conosciuto in tutto il mondo per l'arte che crea sotto i propri piedi. Le opere di street art effimera di David Zinn sono fatte interamente da gesso, carboncino e oggetti trovati per strada. I soggetti scelti come maiali volanti, piccoli roditori e persino alieni sono sempre improvvisati sul posto attraverso un processo noto come "anamorfosi pareidolica" o "pareidolia anamorfica" che riconosce somiglianze a figure che l'occhio umano già conosce in oggetti ed elementi della realtà. Per chi desidera imparare a disegnare come Zinn, l'artista ha pubblicato il libro "Chalk Art Handbook" dov svela i trucchi e i segreti della sua arte illusoria.

I personaggi preferiti dell'arte di Zinn, molto popolare anche sui canali social, sono Sluggo che è un mostro verde brillante con occhi a stelo e abitudini irriverenti; Philomena che è un flemmatico maiale volante; poi ci sono maialini, pesci volanti, foche, rane e piccoli orchi, l'unico limite all'immaginazione di Zinn proviene dalle dimensioni del marciapiede e dall'ispirazione del contesto. La maggior parte delle sue creature appare sui marciapiedi del Michigan, ma molte sono emerse fino alle piattaforme della metropolitana di Manhattan, nelle piazze dei villaggi in Svezia e agli angoli delle strade a Taiwan.