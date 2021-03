"Un futuro sostenibile richiede azione, non solo parole. Per questo motivo ogni giorno a Lahti compiamo scelte ambientali coraggiose insieme alle università, alle aziende e ai residenti. Siamo un pioniere delle soluzioni intelligenti e sostenibili…In qualità di Capitale Verde 2021, metteremo in luce le migliori soluzioni ambientali europee, sosterremo gli obiettivi climatici di Lahti e dell'intera Finlandia e avvieremo ambiziosi progetti di cooperazione. Faremo conoscere il lavoro ambientale a lungo termine a Lahti sia in Finlandia che in tutto il mondo e faremo in modo che la vita quotidiana dei cittadini in città sia agevole.", con queste parole la città finlandese Lathi ha commentato il premio a Capitale Verde Europea 2021. Ogni anno l'European Green Capital Award, EGCA, viene assegnato a una città che è pioniera nelle attività ambientali, costituisce un esempio per altre città e sviluppa soluzioni innovative per le sfide ambientali.

Lahti, in Finlandia, ha vinto contro Lille e Strasburgo, in Francia, come miglior città verde in Europa per il 2021. Il premio è la prova del costante lavoro ambientale di Lahti come principale città ambientale della Finlandia. La giuria per il premio EGCA 2021 ha affermato che "le città verdi sono luoghi più sani e più felici in cui le persone possono crescere, vivere e lavorare, e anche per i visitatori. Tutti i finalisti hanno dimostrato che la transizione verde è alla portata di tutti e si traduce in città più socialmente inclusive e connesse. Hanno anche dimostrato che i cambiamenti comportamentali necessari per essere una città sostenibile stanno diventando la norma per i loro cittadini, imprese e responsabili delle decisioni. Le città vincitrici sono ansiose di dimostrare a tutte le città in Europa, apripista o meno, che possono realizzare progressi significativi e misurabili nel loro viaggio verso uno sviluppo sostenibile".

La Commissione Europea ha scelto Lahti come European Green Capital 2021 perché eccelle per qualità dell'aria, dei rifiuti, della crescita verde e dell'ecoinnovazione, nonché della governance. la città finlandese unisce diversi programmi e piani, compresi quelli incentrati su economia intelligente, pulita e circolare, mobilità, ambiente, energia, rigenerazione urbana e scienza dei cittadini. La città ha stabilito un piano per la qualità dell'aria nel 1997, che da allora ha portato a un forte calo delle emissioni. Per la buona riuscita del piano sono state coinvolte le imprese locali e la comunità stessa. "La città ha una visione chiara per la crescita verde e l'ecoinnovazione.", spiega l'amministrazione locale, "I progetti Lake Vesijärvi e Grassroot, ad esempio, promuovono il riutilizzo e la condivisione degli spazi pubblici della città, rendendoli disponibili per l'affitto. Questo tipo di idee provocatorie può portare a nuovi entusiasmanti progetti con un forte coinvolgimento dei cittadini".