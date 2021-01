Il futuro della mobilità ha fatto il suo ingresso all'ultimo CES 2021, l'evento per eccellenza dedicato alla tecnologia, che a causa della pandemia da Covid-19, per la prima volta, non si è svolto a Las Vegas ma in modalità completamente digitale dall'11 al 14 gennaio 2021. È qui che General Motors ha presentato una serie di veicoli elettrici futuristici tra cui il Cadillac Vertical Take-off and Landing (VTOL), un'auto volante elegante e avveniristica simile a un drone: "Il VTOL è la prima incursione di GM nel trasporto aereo", ha affermato Michael Simcoe, vicepresidente del design globale di GM durante il CES 2021.

Spostarsi in taxi sorvolando i cieli delle città potrebbe essere presto realtà grazie all'ultima seria di veicoli elettrici presentata da General Motors al CES 2021. VTOL "È un concetto progettato per il momento in cui il tempo è essenziale e la convenienza è tutto.", ha dichiarato Michael Simcoe, vicepresidente del design globale di GM. VTOL è pensato per brevi spostamenti in città, come la necessità di raggiungere due luoghi diversi per impegni di lavoro: "Il VTOL ti incontra sul tetto e ti porta alla riunione dall'altra parte della città e ti lascia al VTOL-aport più vicino alla tua destinazione", spiega Simcoe. Il veicolo aereo, simile ad un drone, è caratterizzato da quattro rotori alimentati da un motore elettrico da 90 kw/h e può raggiungere una velocità fino a 56 mph con una vista panoramica del mondo sottostante incredibile.

Come suggerisce il nome, il Cadillac Vertical Take-off and Landing (VTOL) può decollare e atterrare verticalmente. Essendo un veicolo del futuro, sarà anche dotato di tecnologia a guida autonoma, in modo da sedersi e godersi il viaggio. "Ci stiamo preparando per un mondo in cui i progressi nella tecnologia elettrica e autonoma rendono possibile il viaggio aereo personale", ha affermato Michael Simcoe durante la presentazione. GM tuttavia non ha ancora indicato alcuna data possibile di produzione per un tale veicolo futuristico, possiamo solo sperare che sia il prima possibile.