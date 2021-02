"Un ambiente totalmente immerso nella natura e luminoso è in grado di produrre benessere fisico sulle

persone. Per questo è importante che gli spazi utilizzati per i ragazzi godano di una ottimale illuminazione

naturale.", da queste considerazioni parte Sullalbero s.r.l, azienda che progetta e realizza case, terrazze e spazi sull’albero, per ripensare l'edilizia scolastica nel segno dell'outdoor con aule per gli studenti immerse nel verde, in armonia con la natura, e progettate per il benessere di chi vi trascorrerà del tempo da dedicare al gioco, all'apprendimento, alla condivisione.

La pandemia globale ha reso necessario ripensare l'edilizia scolastica, le aule e gli spazi per l'apprendimento dei più giovani, soprattutto in un paese come l'Italia dove gli istituti per la formazione sono edifici spesso vecchi e fatiscenti, poco funzionali e accoglienti. La possibilità di una didattica outdoor offre invece tanti spunti progettuali per le strutture scolastiche, prendendo spunto da alcuni esempi virtuosi nel Nord Europa, come l'esperimento dell'Università di Helsinki, in Finlandia, che ha convertito le strutture artificiali degli asili in giardini, con risultati sorprendenti: "In un solo mese la cura del verde è in grado, infatti, di migliorare il sistema immunitario dei bambini perché il contatto con la natura espone a un'ampia gamma di microrganismi, attivando diverse parti del sistema immunitario.", spiega l'azienda Sullalbero s.r.l., "Il modello Helsinki è un invito a modificare la nostra vita quotidiana in modo da poter essere in contatto con la natura più tempo possibile. A cominciare dai bambini. Per fare ciò è possibile iniziare dalla progettazione di spazi a diretto contatto con il verde".

La proposta di Sullalbero s.r.l è quella di creare aule e spazi per l'apprendimento all'aria aperta, come case sull'albero dove imparare divertendosi. L'azienda sta lavorando a Mainate, in provincia di Varese, a "La città dei Bambini", uno spazio sull'albero per bambini e ragazzi progettato con materie prime, materiali e trattamenti esclusivamente ecocompatibili e utilizzando i principi della bioarchitettura; e al "Dynamo Camp – Progetto Aula Treehouse", che è il progetto uno spazio polifunzionale in armonia con la natura dove grazie ad un arredo studiato su misura si potranno ospitare attività ludiche, mostre, laboratori didattici, momenti di relax o di stimolazione sensoriale, in base alle esigenze. In questo modo lo spazio fisico, seguendo anche gli insegnamenti della pedagogista Maria Montessori, diventa esso stesso un'occasione di apprendimento per i bambini e i ragazzi attraverso gli strumenti più indicati al loro sviluppo psicofisico.