Nonostante la pandemia globale, le limitazioni vissute lo scorso anno e un inizio 2021 ancora a rilento e con qualche difficoltà, la voglia di viaggiare non ci ha mai abbandonato. Sono in tanti a desiderare un ritorno alla normalità per riprendere a viaggiare liberamente, vivere vacanze da sogno e soggiorni in luoghi paradisiaci. E mentre si lavora per una graduale ripresa della normalità, nessuno ha mai smesso di sognare e uno dei canali privilegiati che ha permesso di farlo è stato Instagram che ha continuato a proporre immagini patinate di luoghi esotici e strutture idilliache. Migliaia di aspiranti viaggiatori hanno guardato malinconicamente, apprezzato e commentato immagini di case di tutto il mondo. Ecco una selezione delle destinazioni più suggestive dall'account Instagram di Airbnb.

Tra castelli romantici nel sud della Francia, cabine immerse nei boschi e soggiorni con vista Duomo di Firenze, Instagram si è rivelato uno dei canali privilegiati per sognare di viaggiare liberamente o tornare a farlo presto. Le 10 case che hanno ottenuto più like lo scorso anno su Airbnb si trovano nei luoghi più disparati del mondo, dal Cile a New York, dal Guatemala all'Italia. La foto con più like nel 2020 sul profilo Instagram di Airbnb ritrae lo Stone Cottage a Saint Victor la Coste, in Francia, e racchiude perfettamente il fascino senza tempo del sud del paese. Le cabine immerse nella natura sono l'ultima tendenza di successo per l'ospitalità in giro per il mondo e su Airbnb ha riscosso un enorme successo una cabina a Quintay Casablanca, in Cile, immersa nella natura della costa nella regione di Valparaiso, in Cile. Il Lakeview Lodge a San Marcos La Laguna, in Guatemala, è una villa arroccata sulle colline della tranquilla Pasajcap con vista panoramica incredibile sul Lago Atitlan. Il Tanglebloom Cabin Brookline, in Vermont è un glamping ricavato all’interno di una serra nel mezzo della foresta.

Ad Upstate New York si trova la Darby House che è una piccola casa immersa nei boschi lungo il fiume Delaware dove il paesaggio innevato crea una scenografia magica. In California vince lo scatto di una casa in stile pueblo nel deserto californiano che fa sognare ad occhi aperti. L'unica foto di interni che è presente nella classifica delle 10 case più belle di Airbnb su Instagram è quella della Schoolhouse Kingston, a New York, che è una vecchia scuola restaurata ad Upstate New York. C'è anche l'Italia nella selezione con un appartamento d’artista con affaccio sul Duomo di Firenze. La vista dalla finestra sembra un vero e proprio quadro. La Idyll Haus Idyllwild-Pine Cove, in California, USA, ha una vasca con vista sul paesaggio montano di San Jacinto, nella contea di Riverside, in California. E nella selezione non poteva mancare una casa galleggiante come la Floating House Joanópolis, di São Paulo, in Brasile, un prototipo di casa autosufficiente che può girare il mondo.