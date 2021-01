Ora che il 2021 ha fatto il suo ingresso sono in tanti a desiderare che il nuovo anno porti con sé quella speranza che nel 2020 è stata messa a dura prova. E dopo tutti questi mesi trascorsi in casa, ad aspettare l'evoluzione dell'emergenza pandemica, sempre più italiani sognano di tornare a viaggiare regolarmente e in totale libertà. Nell'attesa di questo importante momento si può iniziare a pianificare, sognare, immaginare mete future, creare una lista dei desideri, come quella compilata da Airbnb che ha selezionato le destinazioni più desiderate in Italia con case, ville e casali da sogno in luoghi paradisiaci.

Dalla villa con piscina con vista sul lago di Garda a quella romantica sul lago di Como, fino alla perfetta casa per le vacanze nella campagna toscana, la selezione degli alloggi più desiderati d'Italia comprende case mozzafiato, trulli e casali da ricordare quando sognerai i prossimi viaggi, sperando di tornare presto ad esplorare il nostro Bel paese. Nella lista dei desideri suggerita da Airbnb, nell'attesa di tornare a viaggiare come un tempo, si possono salvare le destinazioni che sogniamo di visitare, le esperienze che vorremmo fare e le case dove vorremmo trascorrere almeno una notte, come alcune delle ville più desiderate in Italia.

Dalla lista delle case più desiderate d'Italia emerge un'enorme predilezione per la Puglia. Sono i trulli infatti gli alloggi più richiesti, immersi nella natura dell'estremo sud del paese, con la loro architettura pittoresca a forma di cono, materiali rupestri e atmosfera rilassante. Nella lista però troviamo anche ville con vista sul lago e vista mare mozzafiato; case sull'albero, che è l'ultima tendenza emersa negli ultimi anni perché sempre più persone desiderano vivere a contatto con la natura; case nella campagna toscana, eventualmente senza rinunciare ai comfort degli alberghi e sempre tenendo d’occhio il budget con soggiorni ad un costo inferiore ai 100 euro a notte.