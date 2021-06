in foto: Torre delle Stelle_Villa Mistral

L'estate è alle porte e il desiderio di andare in vacanza inizia a farsi sentire. Sono in tanti che pianificano le proprie vacanze in Sardegna, alla scoperta delle più suggestive località dell’isola, tanto che le richieste di alloggi stanno registrando quasi il tutto esaurito. Per non farvi scappare l'occasione di una vacanza in Sardegna, Estay, la startup specializzata nella gestione degli affitti delle case vacanza sull'Isola, ha realizzato una road map che, partendo da Cagliari, conduce in località caraibiche dove vivere esperienze autentiche

Si sta assistendo a una graduale crescita delle prenotazioni in Sardegna, che nelle ultime settimane tocca il +240%. Complice il piano vaccinale e l’inaugurazione di nuove rotte aeree, in aumento per i collegamenti con l’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas che apre a ben 85 diverse destinazioni di cui 46 internazionali (in 17 diversi Stati, prevalentemente nell’ UE) e 39 nazionali. La guida d'eccezione di Estay parte proprio da Cagliari alla scoperta delle più suggestive località dell’isola. "Cagliari è la vivace città capoluogo a sud dell’isola, cuore dell’omonimo golfo e meta ideale per chi ama divertirsi, beneficiando anche di servizi confortevoli e aree attrezzate. Tra le meraviglie, da non perdere, c’è la celebre spiaggia del Poetto, dalle acque cristalline, che con i suoi 9 chilometri è una delle più lunghe spiagge cittadine d’Europa. Distante appena quattro chilometri dal centro di Cagliari, a ridosso del lunghissimo e ampio litorale sabbioso del Poetto si trova la spiaggia Calamosca bagnata da un mare limpido delle tonalità tra verde smeraldo e azzurro: il fondale che degrada dolcemente, è adatto ai bambini ed è particolarmente amato da chi pratica pesca subacquea e immersioni. Proseguendo a piedi da spiaggia Calamosca, lungo un sentiero, è possibile arrivare a Cala Fighera, piccolo paradiso dal fondale roccioso.", racconta Enrico Bertini, co-founder di Estay, "Oltre alla zona balneare, la città con le sue stradine strette accoglie un centro storico perfetto per fare delle tranquille passeggiate, degustazioni e acquisti di ogni genere".

Costa Rei – Villa Z

Il tour continua a Villasimius, celebre località turistica del sud-est isolano, a circa 50 chilometri dal centro di Cagliari, dove spicca Porto Giunco: "lunga distesa di soffice sabbia chiarissima, con sfumature rosa derivanti da frammenti granitici, racchiusa tra una laguna e il mare di tonalità azzurra tenue: un vero e proprio angolo di Caraibi in Sardegna. Incastonata tra promontori coperti da ginepri e macchia mediterranea che profumano l’aria e fungono da naturale difesa dai venti, questa spiaggia dà la sensazione di essere in un angolo privilegiato del mondo in cui dedicarsi a bagni rilassanti.", commenta la nostra guida d'eccezione, "La suggestiva Costa Rei dista 59 chilometri da Cagliari e si raggiunge percorrendo il Sarrabus, uno dei territori più suggestivi della Sardegna. In questa località merita fare una pausa a Cala Pira, una piccola baia incorniciata da dune ricoperte da profumati ginepri, resa ancora più bella dall’austera sagoma della torre aragonese che domina un trasparentissimo mare. Inoltre, racchiusa tra due piccoli promontori e protetta da una fitta pineta, a poca distanza dal centro abitato di Costa Rei si trova la candida spiaggia di Cala Sinzias: una distesa di due chilometri di sabbia, fine e soffice, profonda e bianchissima, che lambisce il mare dai colori che sfumano dal verde smeraldo al blu intenso".

"Pula, a 35 chilometri da Cagliari, è un “forziere” di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola. Lì è imperdibile la spiaggia di Nora, dove la s​abbia candida e granulosa, ​gli scogli ricchi di vita dominati dalla Torre del Coltellazzo e le rovine di civiltà antiche la rendono una meta particolare e inconfondibile. La spiaggia, infatti, ha un altissimo valore storico in quanto si trova in prossimità del parco archeologico di Nora: città antica, fondata dai fenici fra il IX e l’VIII secolo a.C. In direzione sud ovest rispetto a Cagliari, a circa 86 chilometri, si trova Sant’Antioco: rinomata cittadina dell’arcipelago del Sulcis che fu colonia fenicio-punica poi città romana, ed oggi è borgo di mare dal fascino speciale. Più a Nord, sempre sulla sponda Ovest a 99 chilometri Cagliari c’è Torre dei Corsari, una delle perle del territorio di Arbus. Sulla Costa Verde, nella Sardegna occidentale, si assiste a un effetto cromatico suggestivo, offerto dalla mescolanza di dorato delle dune di sabbia, argento delle rocce, turchese e verde del mare e della vegetazione mediterranea. Da ogni angolo e in qualsiasi momento, Torre dei Corsari regala indimenticabili panorami e, alla sera, meravigliosi tramonti".