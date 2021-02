in foto: Robert Irwin

"Penso che con gli incendi, – non solo qui in Australia ma anche in Amazzonia, negli Stati Uniti, in tutto il mondo – stiamo davvero iniziando a vedere che stiamo raggiungendo un punto di svolta ed è a noi, come esseri umani, per fare la differenza e dare un cambiamento al nostro ambiente.", queste sono state le parole di commento di Robert Irwin, vincitore del People's Choice Award di quest'anno ai Wildlife Photographer of the Year. Ogni anno vengono iscritte al concorso più di 49.000 immagini e il Museo di Storia Naturale sceglie 25 fotografie, tra le quali viene chiesto al pubblico di selezionare il vincitore del People's Choice Award.

Il vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2021, scelto dal pubblico, è Robert Irwin. La sua immagine mostra un incendio boschivo che sta devastando una foresta in Australia, con un'area di conservazione incontaminata da un lato e i suoi resti anneriti dall'altro: "Una linea di fuoco lascia una scia di distruzione attraverso i boschi vicino al confine della Riserva Naturale di Steve Irwin a Cape York, Queensland, Australia.", spiega il fotografo, "L'area ha un alto significato di conservazione, con oltre 30 diversi ecosistemi trovati lì e ospita molte specie in via di estinzione. Gli incendi sono una delle maggiori minacce a questo prezioso habitat. Sebbene gli incendi naturali o le ustioni gestite possano essere piuttosto importanti in un ecosistema, quando vengono accesi deliberatamente e senza considerazione, spesso per stanare i maiali selvatici per cacciare, possono andare fuori controllo e avere il potenziale per devastare aree enormi.". Intitolata "Bushfire", l'immagine del drone ha ricevuto l'incredibile cifra di 55.485 voti da tutto il mondo, rendendolo un solido vincitore del People's Choice Award 56. Scattata nella Steve Irwin Wildlife Reserve a Cape York, nel Queensland, l'area ha un alto valore di conservazione e ospita oltre 30 diversi ecosistemi con molte specie in via di estinzione. Robert ha notato il fumo che si alzava all'orizzonte e sapeva che era qualcosa che doveva catturare.

Le altre foto altamente apprezzate sono "The Last Goodbye" di Ami Vitale che ritrae un legame che scalda il cuore tra ranger e rinoceronte. Nella foto Joseph Wachira conforta il Sudan, l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto sul pianeta, pochi istanti prima di morire al Pejeta Wildlife Conservancy nel nord del Kenya. Il rinoceronte, affetto da complicazioni legate all'età, è morto circondato dalle persone che si erano prese cura di lui: "Con ogni estinzione soffriamo più della perdita della salute dell'ecosistema. Quando vediamo noi stessi come parte della natura, comprendiamo che salvare la natura significa davvero salvare noi stessi.", la speranza di Ami è che l'eredità del Sudan serva da catalizzatore per risvegliare l'umanità a questa realtà.

Andy Parkinson a trascorso cinque settimane a osservare le lepri di montagna vicino a Tomatin nelle Highlands scozzesi, aspettando pazientemente qualsiasi movimento – uno stiramento, uno sbadiglio o una scossa – che di solito si verificava ogni 30-45 minuti. Mentre guardava, congelato e prostrato, con venti da 50 a 60 mph che si sollevavano inesorabilmente intorno a lui, il freddo ha iniziato a distrarre e le sue dita che stringevano il corpo gelido della fotocamera e l'obiettivo hanno iniziato a bruciare. Poi venne il sollievo quando questa piccola femmina mosse il suo corpo in una perfetta forma sferica. Un movimento di pura gioia. Andy desidera ardentemente questi momenti: l'isolamento, la sfida fisica e, soprattutto, il tempo con la natura. "Incontro ravvicinato", è la foto di Guillermo Esteves, che raffigura un enorme alce mentre fa capolino all'interno di un'auto nel Parco Nazionale del Grand Teton. Neil Anderson immortala due piccoli scoiattoli rossi eurasiatici che si accoccolano in un drey (nido) nelle Highlands scozzesi. Un emozione ad ogni sguardo.