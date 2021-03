Airbnb ha da poco svelato i trend per l’estate 2021. Si parla di vacanze rurali, in campagna e in luoghi remoti immersi nel verde, dove rilassarsi e prendere le distanze da un mondo sempre connesso. La pandemia ha cambiato per molti l’idea di viaggio e con essa quella dell'abitare. Sempre più italiani sognano infatti vacanze lontani da tutto e da tutti, complice sicuramente il distanziamento sociale a cui siamo costretti da tempo a causa della pandemia globale, senza rinunciare al comfort e al design. Ecco dunque una selezione di spettacolari ville nella natura, dove staccare la spina e concedersi un po’ di digital detox.

"La differenza tra la tecnologia e la schiavitù è che gli schiavi sono pienamente consapevoli del fatto di non essere liberi.", scrive Nassim Nicholas Taleb, ed è appunto una nuova forma di schiavitù quella che stiamo vivendo tutti, senza accorgercene probabilmente, quella dai social, da internet e dagli smartphone. Sempre più spesso si sente infatti parlare di "digital detox" che indica una vera e propria disintossicazione digitale dall'utilizzare dispositivi tecnologici per concentrarsi sulle interazioni sociali della vita reale senza distrazioni. Rinunciando ai dispositivi digitali, almeno temporaneamente, le persone possono lasciar andare lo stress che deriva dalla connettività costante. Ecco perché Airbnb propone una selezione di mete rurali dove distaccarsi da tutti i dispositivi digitali che quotidianamente catturano la nostra attenzione: "Per rispondere a questo rinnovata voglia di natura, la piattaforma ha ideato il Rural Bootcamp,", spiega Airbnb, "una scuola di ospitalità per promuovere il turismo nelle aree rurali in Europa e nel mondo, ma ha anche selezionato alcuni degli alloggi di design in zone rurali d’Italia, delle vere e proprie gemme progettuali da inserire subito nelle nostre wishlist in vista della bella stagione".

Sempre più persone sono alla ricerca di tranquillità, di contatto con la natura e la vita rurale. Il turismo rurale risulta infatti tra i trend di viaggio più attuali e richiesti del 2021. La pandemia globale ci ha allontanato fisicamente ma contemporaneamente ci ha connesso sempre più e vincolato al mondo digitale. Guardiamo in continuazione il telefono, le mail, uno schermo, senza quasi più alzare gli occhi verso il mondo esterno. Ecco perché sempre più persone iniziano a sentire il bisogno di staccare la spina, di spegnere tutti gli schermi e godersi la bellezza della natura circostante appena potremo tornare a viaggiare. In Italia sono tanti i luoghi immersi nel verde, località rurali dove rilassarsi e godersi la digital detox con tutti i comfort necessari senza rinunciare al design. Dalla Sicilia alla Lombardia, sono tante le ville disponibili nel Bel Paese dove godersi una vacanza lontani da tutto e da tutti, in totale sicurezza e soprattutto relax.