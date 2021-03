Situato nel cuore della comunità di East Austin, in Texas, il nuovo complesso americano di case stampate in 3D si chiama 3Strands e comprende quattro case uniche costruite in modo sostenibile sfruttando la tecnologia di costruzione di ICON. Ogni casa è stata meticolosamente progettata dallo studio locale Logan Architecture ed è impostata per durare più a lungo dei materiali da costruzione tradizionali. 3Strands rappresenta il primo gruppo di case americane stampate in 3D in vendita per 450.000 dollari.

Il valore tipico di una casa ad Austin è di $ 454,896. Le prime case americane stampate in 3D sono in vendita al prezzo medio delle case della città ma con tutta l'innovazione della tecnologia della stampa 3D. Le abitazioni 3Strands vanno da due a quattro camere da letto e saranno pronte per il trasloco quest'estate. Lo sviluppatore di Kansas City, 3Strands, ha annunciato oggi che la prossima evoluzione dell'edilizia residenziale è stata lanciata con il primo progetto multi-casa dell'azienda: "Dal mondo in via di sviluppo ai senzatetto, agli sforzi umanitari e oltre, la nostra missione è rendere accessibili a tutti alloggi dignitosi e far progredire l'umanità con la nostra tecnologia.". "Vogliamo cambiare il modo in cui costruiamo, possediamo e come viviamo in comunità insieme", afferma Gary O'Dell, co-fondatore e CEO ICON, "Questo progetto rappresenta un grande passo avanti, spingendo i confini delle nuove tecnologie, come le case stampate in 3D".

Le case sono state progettate da Logan Architecture. Il primo piano di queste case ad alta efficienza energetica è stato stampato in 3D utilizzando il materiale avanzato di ICON che è più resistente e duraturo rispetto ai materiali da costruzione tradizionali. I livelli superiori sono stati costruiti secondo i tradizionali metodi costruttivi: ""Il progetto architettonico delle residenze del XVII Oriente è un concerto tra la natura stereotomica simile alla pietra delle basi degli edifici in cemento stampato in 3D e i volumi superiori tettonici, tradizionalmente incorniciati, supportati dalle loro basi.", spiegano gli architetti, "Questa dualità, e la geometria da essa informata, è ispirata al villaggio neolitico di Skara Brae situato sull'isola di Orkney nelle isole settentrionali della Scozia". Immerse nel quartiere di East Austin che è in fase di sviluppo, le case progettate da Logan Architecture dispongono di ampi portici anteriori coperti, grandi cortili anteriori, parcheggio coperto, spazi open space, interior design su misura curato dalla designer Austin Claire Zinnecker.

Le case realizzate con la tecnologia ICON sono già presenti in altri luoghi del Texas centrale e in Messico. La tecnologia di stampa 3D fornisce case più sicure e resistenti a incendi, inondazioni, vento e altri disastri naturali, meglio delle case costruite in modo convenzionale. Jason Ballard, co-fondatore e CEO di ICON, spiega: “C'è un'estrema mancanza di alloggi che ci ha lasciato con problemi in termini di offerta, sostenibilità, resilienza, convenienza e opzioni di progettazione. Con la tecnologia di stampa 3D di ICON, prevediamo progressi più rapidi negli anni a venire per aiutare a portare abitazioni e costruzioni nel mondo moderno e in linea con le più grandi speranze dell'umanità ".