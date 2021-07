Le renne in Finlandia hanno le corna riflettenti per evitare gli incidenti stradali Ogni anno in Finlandia muoiono fino a 4.000 renne in incidenti stradali, afferma l’Istituto finlandese di ricerca sui giochi e la pesca. La maggior parte degli incidenti si verifica nei mesi bui di novembre e dicembre, quando le strade tendono a diventare ghiacciate. I pastori in Lapponia hanno iniziato a spruzzare le loro renne con vernice riflettente per evitare i numerosi incidenti.

A cura di Clara Salzano

Ogni anno in Finlandia muoiono fino a 4.000 renne in incidenti stradali, afferma l'Istituto finlandese di ricerca sui giochi e la pesca. La maggior parte degli incidenti si verifica nei mesi bui di novembre e dicembre, quando le strade tendono a diventare ghiacciate. Nel 2014 i pastori in Lapponia hanno iniziato a spruzzare le loro renne con vernice riflettente per aiutare i conducenti a vederle al buio. Purtroppo, nonostante questi tentativi, pare che gli incidenti continuino a verificarsi.

I pastori in Lapponia utilizzano una particolare vernice riflettente. Lo spray speciale usato in Finlandia ha l'obiettivo di prevenire gli incidenti stradali. Prima del suo utilizzo sulle renne della Lapponia, è stato testato sulla pelliccia e sulle corna degli animali per vedere come avrebbe retto in diverse condizioni meteorologiche: "Al momento lo spray è in fase di test sulla pelliccia, ma potrebbe essere ancora più efficace sulle corna, perché sono visibili da ogni lato", affermava Anne Ollila, presidente della Reindeer Herders Association. Già nel 2016, l'associazione aveva riferito che questo e altri sforzi che includevano l'applicazione di riflettori al collo delle renne e persino l'uso di segnali stradali mobili non sono riusciti a ridurre le morti sulle strade delle renne. Oggi l'arduo compito è stato demandato alla tecnologia con un'app per dispositivi mobili che registra e traccia le renne e avverte gli utenti dell'app che si avvicinano agli animali e sembra aver avuto un certo effetto nel ridurre il numero di incidenti.

La pittura catarifrangente della Finlandia è solo uno dei modi in cui gli umani cercano di proteggere gli animali. Diverse aree in tutto il mondo stanno anche costruendo attraversamenti per la fauna selvatica, cavalcavia che aiutano gli animali a superare strade trafficate nel loro habitat. Il tema è così sentito da essere diventato anche oggetto di installazioni artistiche come quelle dell'artista di Instagram vasjenkatro che ha realizzato una renna dalle corna luminose proprio ispirata all'iniziativa finlandese.