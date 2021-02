"Il concetto generale di design delle stazioni della linea 9 della metropolitana di Chengdu si basa sulla ricca cultura del ricamo e della tessitura della seta in questa città. L'ispirazione del design è alla base di tutte le varie componenti degli interni dello spazio, attraverso l'uso di movimenti continui delle linee, l'uso e il mix di varie tecniche di illuminazione e colori, elementi espositivi come capsule del tempo e opere d'arte in diverse stazioni e incorporazione d'arte e diverse installazioni.", così lo studio J&A e Sepanta Design racconta il suo progetto per le stazioni della metropolitana di Chengdu, in Cina, che èla prima linea metropolitana completamente automatizzata.

J&A e Sepanta Design ha completato le prime stazioni della metropolitana di Chengdu, in Cina. Ispirate alle forme e ai modelli della natura, le stazioni della prima linea della metropolitana completamente automatizzata al mondo accolgono i viaggiatori in un universo sotterraneo fatto di colori pastello e contorni fluidi che tolgono il fiato. Le tredici stazioni sono infatti state progettate per suscitare emozioni nei viaggiatori. Il progetto riprende i modelli cellulari della tradizione locale della tessitura della seta, nonché dalla flora e dalla fauna che si trovano nei parchi circostanti: "Vediamo gli interni di uno spazio come un riflesso del suo esterno e viceversa. Quando progettiamo gli interni di un edificio, vorremmo immaginare e modellare lo spazio nel suo insieme, comprese le sue dimensioni, sensazione, consistenza, forma, colori e materiali; dalle linee delle piastrelle, all'opera d'arte sul muro.", spiegano gli architetti, "Ogni dettaglio è importante, e uno spazio non può essere definito e progettato se non in 3 Dimensioni; proprio come ci viviamo. L'esperienza di Sepanta nella progettazione di spazi interni per boutique comprende spazi residenziali, alberghieri, uffici e commerciali".