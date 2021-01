Se il 2020 è stato l'anno in cui abbiamo riscoperto l'importanza di vivere in un luogo accogliente, comfortevole, bello e funzionale, il 2021 è sicuramente l'anno in cui apportare quelle modifiche necessarie per rendere la propria casa un luogo migliore. E così, dalla scelta dei colori per le pareti agli arredi del salotto, dai lavori per il bagno alla nuova cucina, l'ispirazione per i piccoli cambiamenti da apportare nella propria dimora per vivere meglio può arrivare da varie fonti. Una di queste è Pinterest, la piattaforma che permette di andare a caccia di idee da trasformare in realtà e che, analizzando le ricerche emergenti, ha lanciato una previsione delle tendenze da tenere d'occhio per l'anno nuovo.

Trasformare il ripostiglio in un ufficio, creare una piccola biblioteca in casa, rendere la sala da pranzo una sala conferenza, il salotto una camera da letto, ogni spazio in casa può avere anche più di una sola funzione. Le persone infatti si stanno ingegnando per riadattare gli spazi domestici e trovare un po' di privacy. Nel 2021, ricavare un angolo ufficio tra le pareti di casa sarà un'esigenza molto diffusa, ma basterà qualche piccolo accorgimento per creare lo spazio ideale dove potersi concentrare: "Nel 2020, durante la pandemia, Pinterest è stato un punto di riferimento per tanti utenti che hanno cercato ispirazione su temi come beauty, moda, fai da te e intrattenimento. In questo anno a dir poco incredibile Pinterest ha assistito a un'evoluzione significativa nel comportamento delle persone, che prevediamo continuerà anche nei prossimi anni.", spiega il team di Pinterest che alla fine di ogni anno analizza le ricerche emergenti e fa una previsione delle tendenze da tenere d'occhio per l'anno successivo, "Pinterest Predicts non è un report come tanti altri e non elenca le tendenze del passato. È un report sulle tendenze che non sono ancora tendenze, ma che lo diventeranno in futuro. In altre parole, prevede cosa avrà successo il prossimo anno in diversi ambiti con oltre 150 tendenze che spopoleranno nel 2021".

Lo stile Japandi sta conquistando ogni ambiente. Il design giapponese e il minimalismo scandinavo sono una tendenza dell'interior design da anni e si confermano anche per il 2021 come lo stile dominante per le case di tutti con linee semplici e pulite, colori neutri e complementi d'arredo che invitano al relax. E se nelle stanze aggiungente un tocco al neon, con scritte sulle pareti, complementi di decoro fluo, potrete dare un tocco di personalità agli interior e infondere il giusto mood alla propria casa. Anche la cucina vivrà una vera e propria rivoluzione, figlia sicuramente delle nuove abitudini emerse durante lo scorso anno casalingo, con le mensole protagoniste indiscusse, nuovi utensili, posate, caraffe e bicchieri colorati, ciotole e piatti in argilla realizzati a mano per riscoprire un contatto più materiale con gli spazi in cui viviamo.