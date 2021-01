"48° Nord Hotel è l'incontro delle mie due passioni, le mie due culture. Natura e architettura, Danimarca e Alsazia. Ho progettato uno spazio di libertà, aperto e intimo, dove tutti possono godersi la calma della natura. Ho creato un luogo di vita, semplice e amichevole, dove ognuno si prende il tempo di vivere in un ambiente di sole 14 capanne. Questo posto risponde ai miei valori profondi con un edificio ecologico, un ristorante 100% biologico e fatto in casa dal nostro orto e dai nostri fornitori locali. Più che un hotel, è un universo.", con queste parole Emil Leroy-Jönsson, architetto paesaggista e designer ha descritto l'Hotel 48 Nord dopo averlo visitato nella campagna di Breitenbach, in Francia. Arroccato sulle alture del villaggio alsaziano di Breitenbach, l'Hotel 48 ° Nord è stato immaginato dall'architetto norvegese Reiulf Ramstad come un eco-struttura immersa nel paesaggio.

L'Høtel 48 Nord reinterpreta il tradizionale hytte scandinavo. Linee pulite e legno grezzo, l'eco hotel è immerso nella natura dell'Alsazia: "Niente blocchi di cemento, niente tegole, niente giardino regolare, ma legno locale certificato, tetti verdi ed erba!", spiega l'architetto Reiulf Ramstad, "Qui la natura si impadronisce dell'edificio. Ognuna delle capanne è piccola, leggera, discreta, persino smontabile. Costruite su palafitte, sono semplicemente posizionati sul fianco della collina. L'Hotel è stato progettato per inserirsi in un ambiente preservato senza mai disturbarlo".

L'eco hotel di design fa parte di un sito naturalistico protetto. La costruzione è ecologica al 100% con un involucro di rivestimento in legno che proviene dalle foreste alsaziane e modellato in un laboratorio di integrazione a Saverne. Le capanne sono realizzate con materiali a base biologica, direttamente dalle foreste di Breitenbach. Ogni goccia di pioggia viene raccolta e poi trattata in un letto di sabbia piantato con canne: "Valorizziamo ciò che la natura ci offre per preservarlo al meglio". L'Høtel 48 Nord offre un'esperienza olistica e di ecoturismo in Alsazia unica, ispirata alle tradizioni scandinave e basata sulle migliori opportunità culinarie, benessere e naturali della regione.