Per ripopolare Legrad, un tempo il secondo centro abitato più grande del territorio croato, la piccola città nel nord della Croazia sta vendendo le sue case abbandonate per una kuna, che è pari a circa 13 centesimi. C'è solo una condizione da rispettare per garantirsi un immobile a Legrad a questo prezzo simbolico: trasferirsi per almeno 15 anni sul posto.

Circondata da campi verdi e boschi, Legrad sorge a nord della Croazia, vicino al confine con l'Ungheria. Un tempo il secondo centro abitato più grande del paese, Legrad ha subito un lento declino dopo la caduta dell'impero austro-ungarico un secolo fa e oggi la piccola cittadina conta circa 2.250 abitanti, la metà di quelli che aveva settant'anni fa. L'iniziativa di offrire case abbandonate al prezzo simbolico di una kuna per ripopolare Legrad è un'idea del sindaco della città, Ivan Sabolic, ispirato dalla stessa iniziativa italiana di "Case a 1 euro". "Ci siamo trasformati in una città di confine con pochi collegamenti con altri luoghi. Da allora la popolazione è andata gradualmente diminuendo", ha detto il sindaco che ha individuato diciannove immobili di cui diciassette sono stati subito venduti.

Gli immobili a 13 centesimi vessano in diverse condizioni di abbandono, dalla mancanza di porte e finestre alle pareti ricoperte di muffa, e necessitano di lavori di ristrutturazione. Ecco perché il comune di Legrad riconosce una somma di 25.000 kune per gli eventuali lavori di ristrutturazione necessari e per i nuovi residenti che desiderano acquistare una casa di proprietà privata, la città coprirà il 20% del prezzo o fino a 35.000 kune. C'è solo una condizione per poter prendere una delle case in offerta di Legrad: essere finanziariamente solvibili, avere meno di 40 anni e impegnarsi a rimanere in città almeno quindici anni. L'iniziativa ha avuto un tale successo che sono arrivate richieste dalla Russia, Ucraina, Turchia, e perfino Argentina e Colombia.