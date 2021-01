"Il Bolder è una fonte di ispirazione in alto sopra lo spettacolare Lysefjord, vicino al famoso Pulpit Rock, a 604 metri sul livello del mare. Un'icona dei fiordi norvegesi. Queste montagne sono piene di pini magici e massi posti dal ghiacciaio quando l'era glaciale volge al termine.", con queste parole l'architetto norvegese John Birger Grytdal introduce il suo progetto di The Bolder Sky Lodges in Norvegia, nel cuore del Lysefjord, non lontano dal noto Pulpit Rock, il fiordo più bello del monndo. Gli SkyLodge sono piccoli rifugi che misurano 22 metri quadrati e comprendono due camere doppie, una cucina di design, un bagno completamente attrezzato e una sala da pranzo con vista mozzafiato

The Bolder Sky Lodges, costruito dallo studio di ingegneria e architettura di Norgeshus, è stato nominato progetto di cabina dell'anno da Boligprodusentene nel 2020. Tra i grandi sassi dell'era glaciale che hanno modellato il paesaggio 10.000 anni fa, si trovano alcune spettacolari cabine dove vivere soggiorni unici con vista sul fiordo norvegese più bello del mondo. Le piccole cabine sono una casa di lusso compatta che nasconde interni di design di qualità oltre ad offrire un panorama senza eguali. Gli Sky Lodges sono costruiti su una singola colonna portante, ben ancorata nella roccia, per ridurre al minimo l'impronta nel paesaggio. Rappresentano uno dei luoghi più spettacolari in cui soggiornare nel mondo.

Con una superficie totale di soli 22 mq, distribuiti su due piani, la piccola cabina panoramica comprende una cucina e un soggiorno al piano terra, mentre il secondo piano accoglie gli ospiti in una zona notte con due camere da letto e un bagno in comune. Ampie superfici vetrate inondando di luce gli interni e offrono una vista assolutamente sbalorditiva. "Ad oggi, sono state costruite due cabine, ma altre quattro sono state regolamentate e saranno completate nel corso del 2021.", spiega lo studio Norgeshus, "Le cabine si sono fatte un nome sia in patria che all'estero…sei solo con i tuoi pensieri mentre guardi il Lysefjord norvegese in questi alloggi completamente attrezzati noti come The Bolder Sky Lodges. Uniscono il lusso alla vita selvaggia. Le viste da questo punto di osservazione sono stupende, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte".