L'Arctic Guesthouse & Igloos è un hotel di lusso a conduzione familiare in una piccola città di Ranua, nella Lapponia meridionale della Finlandia. Qui è possibile soggiornare in comodi igloo immersi nella neve da cui godere di una vista mozzafiato sul paesaggio naturale circostante e sull'Aurora Boreale. Il cielo è l'unico limite per questi innovativi igloo mobili che offrono esperienze nella natura durante tutto l'anno.

L'Arctic Guesthouse & Igloos esiste in realtà già dagli anni '40 ma di recente, accanto alla tradizionale pensione B&B, sono stati inseriti nell'offerta dieci avventurosi igloo di vetro AuroraHut completamente mobili e galleggianti. La struttura mette a disposizioni dei clienti anche un ristorante panoramico e un'ampia selezione di attività nella natura disponibili durante tutto l'anno: "Goditi gli igloo in Lapponia in un modo completamente nuovo. Soggiornando in un nostro igloo a movimento libero tutto l'anno, sperimenterai i fenomeni naturali della Lapponia ovunque si trovino al loro meglio.", spiegano i proprietari di Arctic Guesthouse & Igloos, "Solo il cielo è il limite per il tuo igloo di vetro completamente mobile".

Gli igloo di vetro sono nati per sperimentare fenomeni naturali come l'aurora boreale e il sole di mezzanotte attraverso le loro grandi finestre panoramiche. Grazie alla presenza di un motore elettrico, gli igloo AuroraHut possono muoversi intorno al lago Ranua d'estate o, in inverno, essere trainati per raggiungere luoghi dalla straordinaria visibilità e bellezza in modo da godere al massimo della natura circostante. Gli igloo sono progettati per avere un impatto quasi nullo sulla natura circostante e offrono l'opportunità di spettacolari esperienze nella natura durante tutto l'anno. Grazie alla temperatura e alla ventilazione regolabili, gli igloo sono alloggi ideali sia in estate che in inverno, sia per le avventure sul lago che per le vacanze invernali in Lapponia. E dall'interno il comfort e la vista rendono la permanenza meravigliosa.