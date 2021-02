Mountain & Cloud Cabin è un albergo che comprende 18 cabine in legno progettate come camere d'albergo che si mimetizzano nel paesaggio in un'atmosfera fiabesca. Progettato e realizzato dallo studio cinese Wiki World e Advanced Architecture Lab [AaL] a Yichang nella provincia dell'Hubei, in Cina, il complesso immerso nella natura trae ispirazione dalla vita trascorsa in Norvegia dal principale architetto dello studio, Mu Wei, che nel sito di progetto di montagna si è ricordato dell'aurora norvegese: "Non puoi mai ordinare la natura, oltre a diventarne parte.", ha raccontato, "Cerchiamo di progettare e costruire come natura: le cabine sembrano provenire dal futuro ma scompaiono nella natura. Sono i mirini della natura e respirano liberamente nella foresta".

Il progetto prevede cinque diverse tipologie di cabine, con una superficie che va dai 35 mq ai 65 mq. Le cabine in legno sembrano fluttuare tra le nuvole grazie a fondamenta puntiformi; le strutture sono rivestite da materiali riflettenti, che si fondono con la natura e riflettono il passar delle stagioni. "Respirare e fluttuare nella natura. Ispirati dalla natura e dalla diversità dei campi di tè e delle montagne, abbiamo progettato spazi architettonici unici: ponti nelle valli, astronavi nei boschi, mirini nei campi da tè e edifici accatastati sul fianco della collina. Ci piace l'architettura naturale.", spiegano gli architetti di Wiki World e Advanced Architecture Lab [AaL]. L'albergo prevede una cabina a ponte attraverso la valle del tè che è un ponte di legno lungo 14 metri sospeso sopra il campo del tè con una terrazza sul cortile; il LOFT nel bosco che è un edificio alto 14 metri a due piani con soggiorno e camere da letto matrimoniali; la cabina di tipo T&Y fluttuante nel bosco che consiste in una casa in legno in stile mirino. dalle cabine, alcune con vista sulle montagne del villaggio di Deng, si possono ammirare splendidi tramonti e nuvole.

Tutte le cabine sono come appoggiate sul terreno, in modo da ridurre al minimo l'impatto dell'ambiente. Tutte le cabine in legno sono dotate di intelligenza alberghiera, riscaldamento a pavimento, condizionatori d'aria, scaldabagni e un sistema di aria fresca. Alcune cabine sono dotate di camini per creare diverse esperienze di vacanza. L'interno è configurato in uno stile minimalista nordico dove domina l'uso del legno per offrire un'esperienza di vacanza naturale unica. La superficie a specchio di alcune cabine mimetizza l'albergo nel paesaggio e di tanto in tanto, in presenza di nebbia densa tra le montagne, il giardino da tè acquista un aspetto tranquillo e misterioso.