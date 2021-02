Non solo la Shanghai Tower sarà l'edificio più alto della Cina con i suoi 632 metri, ma avrà al suo interno l'hotel più alto del mondo. Si tratta del J Hotel, del Gruppo Jin Jiang International Hotels, che sarà posizionato tra l'84° e il 110° piano della nuova torre di Shanghai. Il nuovo hotel di lusso metterà a disposizioni degli ospiti 258 camere di lusso, alcune con una vista vertiginosa della città.

La Shanghai Tower, progettato dallo studio americano Gensler, in collaborazione con la Facoltà di Architettura e l’Istituto di Ricerca della Tongji University, sorge nel cuore del quartiere degli affari di Lujiazui, a Pudong, vicino allo Shanghai World Financial Center e alla Torre Jin Mao. L'alta torre è già un edificio simbolo della città e costituisce anche un nuovo punto di riferimento per il design della bioedilizia. Il grattacielo è caratterizzato da una facciata curva e a spirale, che si avvita su sé stesso con una rotazione di 120° attorno all’asse verticale in progressione ascensionale. L'edificio comprende 128 piani di uffici, strutture commerciali, centro congressi, intrattenimento e servizi culturali e l'hotel di lusso. La Shanghai Tower ha già ottenuto la certificazione di platino Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) per Core and Shell (CS).

Il J-Hotel sarà l'hotel di lusso più alto del mondo, situato tra l'84° e il 110° piano della Shanghai Tower. Lo "Shanghai Tower J-Hotel" rappresenta il nuovissimo marchio nazionale di extra lusso di Jin Jiang Hotel e sarà caratterizzato da un design di lusso internazionale con l'ultima tecnologia innovativa del mondo, senza dimenticare l'autenticità e la cultura che Jin Jiang, come principale gruppo alberghiero cinese, porterà all'interno della struttura. Il signor Yu Minliang, presidente di Jin Jiang Hotels, ha dichiarato: “La Shanghai Tower giocherà un ruolo fondamentale ruolo nella pianificazione urbana di Shanghai, e porterà la sua natura commerciale integrata ai clienti di qualità presso lo "Shanghai Tower J-Hotel". Ci auguriamo di poter stabilire ulteriormente la nostra influenza e consapevolezza come J‧Hotel a Shanghai e prevediamo di sviluppare da 10 a 12 hotel di riferimento in città, in modo da acquisire il vantaggio della prima mossa nel mercato alberghiero di fascia alta in Cina".

Gli interni di design portano la firma di SICIS, azienda specializzata nell'uso di mosaici in tessere Murano i cui artigiani lavorano a mano e compongono disegni mozzafiato in modo impeccabile. SICIS per il J Hotel ha realizzato un murale lungo 30 metri posto al 120° piano, proprio di fronte all'ascensore. Il murale è stato creato nei laboratori ravennati dell'azienda e poi trasportato sul posto per la sua collocazione finale. L'opera interpreta un dipinto del famoso pittore cinese Zhang Daqin, ‘King of Dongdan on Horseback‘ ed è il racconto dell’antica Via della Seta e della sua prosperità che rese forte il paese e il popolo cinese.