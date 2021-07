Il camper di lusso che funziona a energia solare e ha persino una terrazza integrata Living Vehicle è il camper della vita- Si tratta di un rimorchio di lusso che funziona ad energia solare e permette di vivere in modo autosufficiente. La società con sede a Santa-Barbara ha presentato il veicolo con una serie di migliorie nel design che rendono Living Vehicle la più lussuosa dimora mobile con tutti i comfort di una vera casa.

A cura di Clara Salzano

Sempre più persone si riscoprono amanti dei viaggi on the road, complice sicuramente la pandemia globale che ha investito il mondo intero. E trovare un veicolo con cui viaggiare comodamente e che ti faccia sentire come a casa ovunque del mondo non è sempre facile. Living Vehicle è il camper della vita- Si tratta di un rimorchio di lusso che funziona ad energia solare e permette di vivere in modo autosufficiente. La società con sede a Santa-Barbara ha creato quest'eccezionale piccola casa mobile già nel 2018 ma ora ha presentato il veicolo con una serie di migliorie nel design che rendono Living Vehicle la più lussuosa dimora mobile con tutti i comfort di una vera casa. C'è persino la lavatrice e una terrazza panoramica da cui godere della bellezza dei paesaggi in viaggio.

Living Vehicle può ospitare fino a sei persone e offre la possibilità di vivere off grid. Il veicolo è alimentato da una batteria al litio di livello automatico che funziona a energia solare. La piccola casa mobile di lusso è dotata di tutti i comfort di una vera casa tra cui una cucina ultra accessoriata con un frigorifero solare completamente elettrico, un salotto, una camera da pranzo, una camera da letto principale con un materasso matrimoniale in memory foam, un lucernario per osservare le stelle dal letto, una lavatrice completa e il bagno più bello che troverai su una roulotte. Puoi anche trasformare la camera da letto principale in una sala multimediale, dotata di un Home Theater privato 4K HD da 70 pollici con audio surround SONOS. Living Vehicle è inoltre dotato di una terrazza integrata che renderà la vita on the road ancora più spettacolare.

Il lussuoso rimorchio ha un guscio in alluminio al 100%. La caratteristica più significativa è la presenza della terrazza creata con ponte autoportante completamente integrato in grado di contenere fino a 1.500 libbre che permette di godere della vita all'aria aperta. Utilizzando materiali naturali ed estremamente durevoli, "gli interni di Living Vehicle sono progettati per sentirsi come a casa.", spiega l'azienda, "L'interno è concepito come la tela di un pittore. Semplice, naturale e personale. Il tuo LV è unico come il tuo gusto: un'opera d'arte vivente che celebra il tuo stile di vita e la tua individualità". Il prezzo del veicolo è di 199.000 dollari.