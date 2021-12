Lo chalet di neve dove dormire sotto zero senza soffrire il freddo A Livigno è possibile dormire sotto zero ma al caldo di una suite di lusso con maggiordomo personale compreso. L’originale chalet scolpito nella neve offre un’esperienza indimenticabile.

A cura di Clara Salzano

Lo chalet scolpito nella neve a Livigno

A Livigno esiste uno degli chalet più romantici che abbiate mai visto. Completamente scolpito nella neve, lo Snow Dream Experience è la suggestiva esperienza di montagna proposta dall’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort 4 stelle superior che permette di dormire sotto zero ma al caldo di una suite di un albergo con maggiordomo personale compreso.

La stanza nella neve a Livigno

La suite scolpita nella neve a Livigno inaugura il 18 dicembre 2021 ed è già alla sua quarta edizione. L'originale chalet ha infatti riscosso grande successo sin da subito e sorge proprio accanto all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S di Livigno che ne è promotore. Si tratta di un opera dell’artista livignasca Vania Cusini che ha creato un'incredibile chalet su un pendio innevato. Lo chalet è l'ideale per una coppia in cerca di un'esperienza estrema che desidera vivere una fuga romantica nel periodo invernale. La struttura è accessibile solo quando le temperature iniziano ad essere molto rigide e l'artista può scolpire la sua opera nella neve.

L’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort 4 con il vicino chalet innevato

Snow Dream Experience è disponibile dal 18 dicembre 2021 al 20 marzo 2022. All'interno dello chalet innevato si dorme sotto zero ma riscaldati dal sacco a pelo termico. Per vivere la propria Snow Dream Experience, ci si affida al proprio Personal Assistant che accompagnerà la coppia in un'esperienza alpina unica. Si raggiunge lo chalet nella neve, dopo aver cenato nella stube di legno del Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S di Livigno. Attraverso gli alpaca o le ciaspole si giunge alla stanza di neve dove all'interno grazie al sacco a pelo termico, bevande calde e un'atmosfera romantica e accogliente non si potrà sentire freddo. I clienti della Snow Dream Experience possono inoltre approfittare di tutti i servizi dell'albergo come la Private SPA e la colazione nella sala dell'hotel con vista mozzafiato sulle Alpi.

