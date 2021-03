Dall'Italia alla Polonia, dalla Germania alla California, sono vari gli esempi di architettura capovolta da scoprire. Si tratta di particolari architetture dove ogni cosa è realizzata per essere capovolta. Dall'esterno sembra che la casa sia stata vittima di un ciclone che l'ha messa a testa giù ma entrando ci si rende conto che il progetto è ideato per un mondo completamente sottosopra, bisogna solo scoprire quale.

in foto: Haus steht Kopf a Terfens, Tirolo

Il mondo è sottosopra anche a Terfens in Tirolo. Si chiama haus steht kopf ed è arredata completamente capovolta. La casa, ispirata alle tipiche abitazioni austriache, nasce come attrazione turistica e offre ai visitatori l'opportunità di vedere il mondo dalla prospettiva di un pipistrello. Tutti gli arredi sono sul soffitto. Anche l'auto parcheggiata in garage si può ammirare dal basso. Gli oggetti di uso quotidiano sembrano nuovi e interessanti. La prima casa a testa in giù è stata invece realizzata in Polonia, nel 12 maggio 2007 e realizzata da Daniel Czapiewski, uomo d’affari e filantropo polacco. La “Upside Down House” si trova nel piccolo villaggio di Szymbark e ogni anno riesce ad attirare migliaia di turisti grazie alla sua originalità. La casa nasce con l’intenzione di rappresentare i nostri tempi, pieni di contraddizioni e pericoli gravi creati dagli uomini.

La casa capovolta più fotografata d'Europa si chiama Die welt steht kopf e si trova in Germania. La casa si trova su un piano leggermente inclinato e non appena si entra in casa ci si sente in un mondo sottosopra: "Mal di mare – siamo al mare" o "Per favore, non tutti vieni insieme Imposta pagina ", sono solo alcuni dei commenti dei visitatori. Die welt steht kopf non ha una madre, ma due padri: i due imprenditori polacchi Klaudiusz Gołos e Sebastian Mikiciuk. (Nato nel 1975), amici fin dalla prima infanzia, che hanno creato questa casa a due livelli, con una pendenza del 6 per cento sulla sommità del tetto. La casa capovolta è stata la prima in Germania e la prima al mondo ad essere completa di arredo residenziale e oggi attira ancora un gran. numro di turisti curiosi di scoprire il mondo sottosopra.