Un enorme gatto Sphynx in agguato è apparso lungo un'autostrada fuori Marsiglia. Si tratta dell'opera illusoria dello street artist Braga Last One che ha trasformato un banale serbatoio in un grande gatto Sphynx che controlla le automobili che passano. Braga Last One è noto per la sua capacità di trasformare qualsiasi spazio che dipinge e approfittando della quarantena ha realizzato questa incredibile opera illusoria.

Sphynx è l'ultima illusione di Braga Last One, noto per il suo talentuoso uso dell'aerografia. La sua street art è caratterizzata da figure che sembrano emergere dalle pareti alle scarpe da ginnastica conficcate all'interno di una “nicchia” nel muro. Usando solo la vernice spray e tanta immaginazione, lo street artist francese realizza dei veri capolavori dell'illusione. La sua ultima opera a Marsiglia è infatti realizzata con grande maestria per trasformare un normale serbatoio del gas in un gatto. Guardando l'oggetto da una determinata angolazione è possibile scorgere un vero e proprio Sphynx in appostamento sull'autostrada. L'opera è stata creata durante la quarantena perché così Braga Last One, ha potuto avere tutto il tempo per lavorare attorno al serbatoio mentre le automobili che passavano erano pochissime.

Braga Last One ha raffigurato un gatto Sphynxs perché la sua ragazza ne possiede uno nella realtà: "Ho usato questo gatto perché è il gatto della mia ragazza. Durante questo periodo di confinamento, sono ispirato da ciò che abbiamo intorno a noi". L'opera anamorfica è davvero stupefacente. Per completare il lavoro, Braga Last One ha trascorso lungo tempo a scattare fotografie da determinate angolazioni per rendersi conto dell'effetto illusorio della sua opera. Per finire tutta l'opera ci sono voluti due giorni e mezzo. La tecnica usata è l'anamorfosi che: “Funziona da un punto di vista. Devi metterti in quel preciso punto per vedere l'illusione ottica, quindi ho preso alcuni punti in modo che funzionasse. Ho dovuto fare una foto al serbatoio per vedere se funzionava per l'illusione ottica".