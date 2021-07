Lo yacht di lusso di Cristiano Ronaldo è Made in Italy: ecco cosa c’è a bordo Lo yacht acquistato un mese fa da Cristiano Ronaldo batte bandiera italiana. È un Azimut Grande 27 Metri realizzato dal cantiere di Viareggio del Gruppo Azimut|Benetti che in quesi giorni possiamo ammirare lungo le coste italiane e sui profili social di Ronaldo e Georgina nella loro vacanza di lusso in crociera.

A cura di Clara Salzano

Il calciatore Cristiano Ronaldo si sta godendo le sue recenti vacanze a bordo di un nuovo yacht che batte bandiera italiana. Si tratta dell’Azimut Grande 27 Metri che proprio in quesi giorni è in crociera lungo le coste italiane, dopo essere stato varato nel cantiere di Viareggio del Gruppo Azimut|Benetti.

Sembra che il calciatore portoghese non abbia avuto dubbi appena ha visto il modello Azimut Grande 27 e lo abbia subito acquistato indicando i dettagli personalizzati che avrebbe voluto a bordo. Lo yacht di lusso acquistato da Ronaldo, come possiamo vedere da anche dal suo profilo Instagram, è una versione tutta bianca rispetto a quella presentata dal Gruppo Azimut|Benetti l'estate scorso al Salone nautico. La lussuosa imbarcazione è caratterizzata dall'uso della fibra di carbonio che ha permesso di aumentare volumi e superfici senza aumentare il peso dello scafo, garantendo quindi eccellenti livelli di stabilità dinamica.

Viaggiare sull'Azimut Grande 27, grazie alla sua innovativa timoneria, è come guidare un'auto sportiva. Lo yacht di lusso è disponibile in versione standard con quattro cabine per gli ospiti più due per l’equipaggio, ma può essere personalizzato in base alle esigenze e arrivare ad avere anche cinque cabine nella versione optional, che probabilmente è quella scelta da Ronaldo. La cabina armatoriale è posta a prua del ponte principale, in questo modo la stanza gode di un’incredibile vista panoramica alle grandi finestre a tutta altezza poste su entrambi i lati della cabina che permettono di sentirsi come circondati dal mare.

Gli interni degli Azimut Yachts, definiti dal designer Achille Salvagni da circa 10 anni, si ispirano da un lato al classicismo dell’antica Roma e dall’altro al sofisticato design scandinavo. Il linguaggio stilistico di Salvagni è considerato un punto di riferimento per il luxury lifestyle di tutto il mondo e gli interni dello yacht scelto da Cristiano Ronaldo non delude le aspettative dei più curiosi con preziosi divani prendisole, comodi letti, tanti cuscini per un relax di tutta la famiglia.