Dopo il successo agli ultimi Bafta Televizion Award di quest'anno in cui Love Island ha vinto per il miglior reality show, l'esplosivo programma di dating mondiale arriva in Italia per far vivere a dieci single un’estate alla ricerca dell’amore su un’isola da sogno. Si tratta di un format riprodotto in diciotto adattamenti internazionali e il primo esperimento in Italia. Nonostante sia la prima edizione italiana, il dating show condotto da Giulia De Lellis e lanciato il 7 giugno su Discovery + non è ambientato in una location italiana bensì alle Isole Canarie e di preciso in una villa da sogno, con vista sull'Oceano. Qui dieci single devono trovare l’anima gemella.

Love Island Italia è stato girato in una villa favolosa a Gran Canaria, la terza isola più estesa dell'arcipelago delle Canarie. La villa, dove i dieci single proveranno a trovare l'amore, si trova sull'Oceano, circondata da spiagge mozzafiato e natura incontaminata. Nel programma condotto da Giulia De Lellis la location assume un ruolo fondamentale perché, si sa, uno spazio condiviso se è per di più confortevole e romantico, può facilitare lo scoccare dell'amore. La villa del dating show è una struttura in tipico stile coloniale spagnolo. Si sviluppa su due livelli e gode di una piscina mozzafiato con ponte centrale dove sdraiarsi, passeggiare al chiaro di luna e chiacchierare.

Le immagini condivise da Love Island Italia mostrano un ambiente moderno e colorato, con grandi divani, pareti verdi e scritte Love un po' ovunque. Grandi letti matrimoniali a baldacchino arredano vari angoli della casa, anche all'esterno dove ci si può rilassare e prendersi un po' di intimità quando se ne trova l'occasione. Lo spazio esterno della villa, trovandosi a Gran Canaria, di fronte all'Oceano, è la parte più importante per il programma perché è qui che avvengono le interazioni più accattivanti. La grande piscina e la vista spettacolare del contesto paradisiaco fanno da sfondo a tutte le possibilità dell'amore.