L’ufficio nel bosco per trovare la concentrazione durante la tua fuga creativa Denizen Architype è un ufficio prefabbricato completo di ogni comfort, arredato e sostenibile. Realizzato tramite stampa 3D, è abbastanza grande da poterci trascorrere l’intera giornata, ma abbastanza piccolo da poter essere installato ovunque con permessi minimi. È dotato anche di connessione per consentire a chiunque di lavorare ovunque.

A cura di Clara Salzano

"Sii ispirato, concentrato e produttivo, sia che tu stia collaborando con il tuo team o lavorando da solo.", con queste parole il team di Denizen presenta Architype, l'ufficio prefabbricato che permette di lavorare ovunque, immersi nella natura o con un panorama mozzafiato. L'ufficio include illuminazione professionale, vetri per la privacy controllabili su ogni finestra e viste della telecamera perfettamente inquadrate alla scrivania e alla lavagna. "Ogni pod che costruiamo combina produzione all'avanguardia, materiali rinnovabili di alta qualità e artigianato sofisticato. Questo approccio è il futuro della costruzione – e quando lavori da un abitante, puoi sentirlo. Ogni essere umano dovrebbe avere l'opportunità di fare il lavoro che ama. In Denizen, costruiamo prodotti affinché le persone trovino le proprie passioni, collaborino, risolvano problemi difficili e creino un mondo migliore…Denizen esiste per connettere le persone con la loro passione e potenziare esattamente quel tipo di lavoro. Abbiamo un semplice obiettivo: rendere ogni giorno che trascorri in un abitante il miglior giorno di lavoro che tu abbia mai avuto.".

Con la pandemia molte aziende hanno adottato lo smart working per i propri dipendenti e alcuni hanno mantenuto questa possibilità lavorativa anche ora che la pandemia sembra essere più contenuta. Per chi dunque può lavorare all'aria aperta, dal giardino di casa, dalla spiaggia o altrove, Denizen Architype è la migliore soluzione. Ogni ufficio è dotato di una scrivania regolabile in piedi, realizzata con una lastra di cipresso raccolta in modo sostenibile, e una sedia; un pannello di controllo completamente integrato che consente di mettere a punto e regolare le luci dell'abitacolo; un singolo punto USB-C ti collega a tutto ciò di cui hai bisogno per collegarti e lavorare; e all'occorrenza, dall'altro lato della scrivania, è collocato un comodo giaciglio dove leggere o rilassarsi per godere del panorama tutto intorno.