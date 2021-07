L’ultimo negozio Blockbuster al mondo diventa un casa vacanze su Airbnb L’ultimo negozio Blockbuster al mondo si trova nella contea di Deschutes, a Bend, in Oregon, Stati Uniti, ed è stato trasformato in una magnifica casa vacanza a tema. C’era un tempo in cui in ogni città, quartiere e distretto era impossibile non imbattersi in un negozio Blockbuster, dove ci si recava per noleggiare un film da vedere in coppia, con gli amici, da solo o in famiglia. Oggi si può rivivere una perfetta serata degli anni ’90 su Airbnb.

C'era un tempo in cui in ogni città, quartiere e distretto era impossibile non imbattersi in un negozio Blockbuster, dove ci si recava per noleggiare un film da vedere in coppia, con gli amici, da solo o in famiglia. Era l'unico modo per poter godere di una prima visione sul proprio tv di casa o per rivedere il proprio film preferito ogni volta che lo si desiderava. Non c'era Netflix, né Amazon Prime né tutti i canali di streaming che oggi utilizziamo e che hanno decretato "la fine dell'era Blockbuster". Tuttavia esiste ancora un ultimo negozio Blockbuster al mondo, si trova nella contea di Deschutes, a Bend, in Oregon, Stati Uniti, ed è stato trasformato in una magnifica casa vacanza a tema su Airbnb.

"Rispolvera quelle tessere per un pigiama party nell'ultimo Blockbuster del mondo…stai prenotando una notte negli anni '90, ma questa volta non dovrai supplicare i tuoi genitori di noleggiare l'ultimo film dell'orrore: ti daremo le chiavi dell'intero negozio!", si legge sulla pagina Airbnb dedicata alla nuova casa vacanze a tema Blockbuster proprio nell'ultimo negozio al mondo della nota catena di noleggio film degli anni Novanta. Questo negozio è un'ode alla magia del cinema e alla comunità di appassionati che un tempo si poteva trovare nei negozi di noleggio film in tutto il mondo. Negli ultimi mesi ci sono mancate le visite regolari di amici, vicini e turisti di tutto il mondo. Si può soggiornare nell'intero negozio Blockbuster e rivivere una serata proprio come si faceva negli anni '90.

L'ultimo negozio Blockbuster in Oregon comprende un divano letto, pouf e cuscini per rilassarsi con le "ultime uscite" dei film degli anni '90. Si può scegliere di non chiudere occhio e passare la notte a guardare i film o sprofondare nel divano sognando un viaggio nel passato. Fuori dalla sala relax si trova il bagno che un tempo veniva usato dal personale e non mancano scaffali di patatine e bibite proprio per una perfetta serata di film a casa. Si dice inoltre che il negozio sia infestato da un fantasma che sembra essere l'ideale per dar vita ad una notte di film horror in un'atmosfera da paura. "Il nostro negozio BLOCKBUSTER è aperto grazie all'incredibile comunità locale di Bend", si precisa inoltre su Airbnb, "e siamo stati grati di avere il supporto di coloro che sono al di fuori della nostra città poiché la pandemia di coronavirus ha avuto un impatto sulla nostra attività. Per celebrare e ripagare questa tradizione di supporto, Airbnb farà una donazione alla Humane Society of Central Oregon, un nostro partner di lunga data".