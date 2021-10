Marco Fantini compie 30 anni: la festa è in una villa da 3.000 euro a notte Marco Fantini ha celebrato il suo 30° compleanno, insieme alla compagna Beatrice Valli e gli amici più stretti, in una location mozzafiato a circa un’ora di Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso l’intero weekend in una villa storica inserita in un parco secolare con statue, fontane e viali in porfido che sembrano usciti da una fiaba.

A cura di Clara Salzano

Marco Fantini festeggia il suo 30° compleanno con Beatrice Valli a Villa Alceo (Va)

È stato un weekend all'insegna dei festeggiamenti per Marco Fantini, classe 1991, che ha compiuto 30 anni. Insieme alla compagna Beatrice Valli, l'ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato in una villa mozzafiato a circa un'ora di Milano. Il suo compleanno, organizzato in ogni minimo dettaglio, è stato l'occasione per stare con gli amici più stretti della coppia, come il giocatore dell'Inter Danilo D'Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro, in un'atmosfera elegante e familiare. Dalle statue neoclassiche alle scenografiche fontane, vi sveliamo i dettagli della location da sogno da 3.000 euro a notte.

La location del 30° compleanno di Marco Fantini

Il 30° compleanno di Marco Fantini a Villa Alceo

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno celebrato il 30° compleanno dell'ex tronista di Uomini e Donne in una location carica di fascino e di storia. Si tratta di Villa Alceo, a Viggiù, in provincia di Varese, ed è una dimora storica costruita nel 1870 dalla nobile famiglia milanese Canto. La villa non sorge infatti lontana dal capoluogo meneghino che dista circa un'ora. Sembra che anche che Mussolini, amico della famiglia Canto, venisse a trascorrere spesso i fine settimana in questa residenza.

Villa Alceo

Oggi Villa Alceo è un boutique hotel con otto camere e suite uniche che Fantini ha prenotato ad uso esclusivo per i suoi amici e la famiglia accorsi a celebrare il suo compleanno. La festa di compleanno è stata l'occasione per fare le prove del matrimonio della coppia previsto per maggio 2022. Il noto modello e influencer ha organizzato l'intero weekend sul Lago di Varese affidandosi ad un catering esterno milanese e ad una società di organizzazione eventi, di cui si serve anche Valentina Ferragni, che ha progettato le celebrazioni in ogni dettaglio, compresa l'animazione per i bambini presenti alla festa. L'atmosfera accogliente e distesa del boutique hotel ha reso il compleanno magico.

Gli interni di Villa Alceo

Gli interni di Villa Alceo

Villa Alceo sorge all'interno di un parco secolare di 5 ettari decorato con statue antiche prodotte in pietra di Viggiù, viali in porfido e alberi che più di 300 anni. I giardini sono arricchiti con 30 varietà di rose, ortensie, e c'è anche un orto e una fattoria che rendono la location davvero unica. Sono gli interni della villa ad affascinare particolarmente con arredi classici e atmosfera raffinata. La Villa possiede anche una rara collezione di dipinti di artisti post-modernisti russi che abbelliscono la residenza. I saloni con soffitti a cassettoni tipici della Belle Epoque e dello stile Liberty, molto usato nella zona del Lago di Varese trasportano in un'altra epoca. La Villa nel 2022 sarà dotata anche di una Spa con vista mozzafiato sulle Alpi.