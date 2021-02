Anche se il 2020 è stato un anno che ha messo a dura prova tutti, soprattutto il settore degli eventi, l'amore trionfa sempre e le coppie continuano a desiderare di veder coronato il proprio sentimento in un fatidico giorno da favola. Il matrimonio per molti può rappresentare il momento più bella della vita ed è per questo che organizzarlo in ogni dettaglio è fondamentale. La scelta della location in cui celebrare la cerimonia influisce sicuramente sulle emozioni e sui ricordi legati a quell'unico e importante giorno. Dalle meravigliose località sul mare alle città ricche di arte e cultura, fino all'entroterra bucolico e rilassante, la Campania offre alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia per matrimoni da favola, tanto da essere definita la regina del Destination Wedding, e con Cira Lombardo, Wedding Planner and Event Creator, andiamo alla scoperta delle location più ambite della Regione per una cerimonia da sogno.

La Campania è una delle regione d'Italia preferite da coppie italiane e straniere per il proprio matrimonio, sicuramente per la grande varietà di destinazioni mozzafiato che offrono la possibilità di poter scegliere tra tante diverse tipologie di cerimonia. Tra le regioni del Bel Paese, La Campania è anche definita la regina del Destination Wedding. Così abbiamo deciso di iniziare proprio dalla Campania il nostro viaggio alla scoperta delle destinazioni più belle in cui sposarsi, ora che le temperature si stanno facendo più miti e riprendono le stagioni più quotate dell'anno per i matrimoni. Cira Lombardo, Wedding Planner and Event Creator con un'esperienza nel settore di oltre 15 anni, più di 500 matrimoni organizzati e un programma televisivo sui Weddings Luxury in onda su Sky Canale Donna TV, ci condurrà alla scoperta delle location più ambite della Regione per un matrimonio all'italiana che farà sognare tutti:

1. Napoli

"Napoli è uno dei luoghi più desiderati dai futuri sposi per il matrimonio. Il capoluogo campano è senza dubbio una città unica, dalla quale difficilmente non si resta affascinati. Il suo lungomare con la vista delle Isole di Ischia e Capri e del Vesuvio è lo sfondo meraviglioso e romantico perfetto per un matrimonio.", racconta Cira Lombardo, "Con le sue 500 cupole la città di Napoli è perfetta per un matrimonio con rito religioso. Chiese monumentali che potranno ospitare un matrimonio dallo stile tradizionale, ma anche piccole cappelle per una celebrazione intima e piena di atmosfere: la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola a Piazza Plebiscito, la Chiesa di Santa Chiara, il Duomo o la Chiesa del Gesù Nuovo". Non solo matrimoni religiosi nel capoluogo campano ma Napoli è scelta spesso anche per celebrare le nozze civili in luoghi ricchi di storia e cultura come la Sala della Loggia di Castel Nuovo. E per continuare il matrimonio la scelta delle strutture che ospitano grandi eventi in luoghi mozzafiato è davvero ampia tra ville a picco sul mare, hotel di lusso con vista sul Golfo di Napoli, maestose dimore d'epoca e giardini da sogno.

2. Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina

Positano, Amalfi e Ravello sono i luoghi più conosciuti della Costiera amalfitana, considerata patrimonio dell'UNESCO, e rappresentano le location cult per un matrimonio in perfetto stile italiano. Sono infatti anche molti gli stranieri che scelgono di venire a sposarsi in queste località dalla bellezza paesaggistica incomparabile. E insieme a quella amalfitana anche la Costiera Sorrentina è una delle mete più ambite per i matrimoni in Campania: "Per il rito religioso, tra le chiese più suggestive vi è sicuramente la chiesa dell'Annunziata di Vico Equense, che è stata dichiarata la chiesa più bella d'Italia. Chiamata anche Punta di Mare, la Chiesa di stile gotico, è stata costruita su una roccia alta 90 metri proprio a picco sul mare e per la sua particolare posizione e per la terrazza panoramica che affaccia sul Golfo di Napoli e sulla Costiera è un luogo molto ambito da moltissime coppie di sposi per realizzare la cerimonia nuziale religiosa.", spiega la nota Wedding Planner campana, "Per il rito civile a Sorrento le due location cult sono certamente il Chiostro di San Francesco e le sale del Museo Correale. Per il suo clima mite tutto l'anno Sorrento è perfetta anche per un matrimonio invernale. Per il ricevimento nuziale ci sono molte opzioni di scelta: ristoranti, location per eventi, hotel, ville private…luoghi dagli stili e dai gusti diversi nei quali sarà possibile organizzare tutto il wedding day a dal rito simbolico fino ai festeggiamenti fino a tarda notte".

3. Capri e Ischia

Il matrimonio su un'isola ha sempre una certa magia e gusto dell'esotico che conquista tutti e Capri e Ischia offrono scenari unici ed emozionanti per celebrare il giorno più importante della vita. "Il territorio isolano è un amalgama di magnifici colori e profumi che combinati a panorami mozzafiato sono il palcoscenico ideale di un matrimonio da sogno.", dichiara Cira Lombardo, "A Ischia ci si potrà sposare nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso, nel comune di Forio, conosciuta anche come Santa Maria della Neve, considerata, tra l'altro, una delle più belle chiese d'Italia". Per il weeding day Ischia offre diverse location che vanno dalle ville e i giardini privati, ai resort di lusso e ai parchi termali. Ma è Capri, con i suoi panorami mozzafiato, i famigerati faraglioni, le terrazze sul mare, le stradine romantiche e la vegetazione ricca di profumi e colori a far sognare tutti gli innamorati del mondo evocando scenografie da sogno e matrimoni da film. "Un matrimonio nell'isola di Capri è magico ed avvolto da atmosfere cariche di emozioni e romanticismo.", il famoso volto di Weddings Luxury, "Per la cerimonia nuziale religiosa si potrà scegliere la chiesa ex Cattedrale di Santo Stefano, una basilica in stile barocco carica di fascino che si erge proprio in cima alla scalinata situata nella famosissima piazzetta".