Milano, inaugura Vetra Building: il nuovo edificio rivoluziona l’ex Esattoria milanese C’è un nuovo edificio a Milano. Si chiama Vetra Building e nasce dalla riqualificazione dell’ex Esattoria milanese che rigenera lo spazio pubblico attraverso l’arte e l’architettura.

A cura di Clara Salzano

Vetra Building by Il Prisma

La società internazionale di architettura e design Il Prisma ha realizzato Vetra Building, una nuova concezione di edificio urbano. Sarà inaugurato stasera alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e promette di rinnovare uno storico spazio pubblico attraverso l'architettura e l'arte. Il progetto ha compreso la riqualificazione dell’ex Esattoria milanese che sarà illuminata per l'occasione dalla scultura di Patrick Tuttofuoco.

Il Vetra Building rinnova Piazza Vetra

AXA IM Alts si è fatta promotrice di un nuovo intervento di arte pubblica a Milano attraverso la riqualificazione dell’ex Esattoria in piazza Vetra, 17. Quello che era un luogo di passaggio e di degrado della città è stato rigenerato per accogliere il nuovo palazzo ad uso misto, di uffici e negozi, che ha permesso di riqualificare anche il vicino parco pubblico. Così è stato dato alla comunità un nuovo spazio pubblico e reso più vivibile un angolo di Milano simbolico. L'inaugurazione del nuovo edificio sarà celebrata dall'accensione dell’installazione luminosa temporanea dell’artista Patrick Tuttofuoco che diventerà il simbolo di una rinascita.

L’ex Esattoria milanese diventa un edificio contemporaneo aperto al pubblico

Il Vetra Building comprende due volumi che coprono una superficie di oltre 30mila metri quadrati. L'edificio si struttura su cinque livelli con una corte centrale che al piano terra accoglierà un'area food pubblica. Il progetto sorge nel cuore del Parco delle Basiliche di Milano e rigenera un intero isolato. "Il progetto di Vetra Building è pensato per entrare in risonanza con le potenzialità del luogo, per generare un’esperienza il più possibile immersiva e coinvolgente.", racconta Stefano Carone, managing partner de Il Prisma, "Quello che restituiamo oggi al quartiere è un nuovo ecosistema aperto, vario. L’opportunità di offrire a chi sceglierà di frequentare questo luogo, un’esperienza che non si spegne quando termina l’orario di lavoro ma che anzi si accende di vita evolvendo durante le ore del giorno, nei diversi momenti della settimana e dell’anno".

