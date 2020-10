"Friland è l’occasione per vivere una pausa insolita a stretto contatto con la natura e in location spettacolari. Avrai l’occasione di staccare e rilassarti osservando le montagne, il bosco e il cielo stellato da una prospettiva privilegiata.", è una delle tante descrizione di piccoli alloggi per avventure nella natura da vivere in Italia o in alcuni paesi d'Europa non lontani dal confine. È l'ultima tendenza emersa per brevi vacanze e i weekend fuori porta dove staccare la spina per 48 ore vivendo immersi nella natura. Dal bungalow ecologico nel Veneto al caravan nell’orto Germania, sono migliaia le mini case da poter affittare per vivere la prossima fuga dalla città. Airbnb ha selezionato le migliori soluzioni per allontanarsi dalla routine cittadina, con una buona dose di natura ma senza rinunciare a tutti i comfort di casa propria.

Piccoli cottage nei boschi, casette sugli alberi, ma anche mini costruzioni in pietra con vista mare, su laghi e fiumi, sono tante le mini case disponibili sulla nota piattaforma di alloggi Airbnb dove poter godere di brevi vacanze immersi nella natura e fughe dalla routine quotidiana senza rinunciare ai comfort di casa. In Val Saisera si può alloggiare in una tiny house mobile ed autosufficiente (offgrid) di soli 12 mq ma dotata di ogni comfort come un letto matrimoniale, mini cucina, doccia e WC (non chimico), riscaldamento e aria condizionata. L'alloggio è immerso in un paesaggio mozzafiato, a ridosso delle Alpi Giulie, nella foresta millenaria degli abeti di risonanza, con ampie vetrate scenografiche che permettono di immergersi totalmente nella natura circostante. In provincia di Bolzano c'è invece una piccola casa sospesa su un magnifico paesaggio naturale, con vista sulle montagne e sulla profonda gola del torrente Ardo. Lo spazio interno è dotato di tutti i confort: grande doccia, wi-fi e TV a schermo piatto; l'arredo è studiato per poter svolgere tutte le funzioni di una mini casa con una grande vetrata che permette di godere del paesaggio mozzafiato. C'è persino una terrazza panoramica sul tetto con vista a 360°. Non solo Italia ma anche Svizzera e Germania tra le mini case disponibili per brevi avventure nella natura incontaminata, basta solo scegliere la soluzione che soddisfa di più le proprie esigenze e ammalia lo sguardo.