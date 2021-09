Miriam Leone si sposa: la location del matrimonio è magnifica L’attrice Miriam Leone, ex Miss Italia, si sposa il prossimo 18 settembre 2021. A dare notizia del matrimonio è stato lo stesso comune dove si svolgerà la cerimonia che è tra le location più suggestive della Sicilia. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il luogo scelto dalla nota attrice italiana per il suo matrimonio è carico di fascino e ricco di storia.

A cura di Clara Salzano

Miriam Leone si sposa il 18 settembre 2021 a Scicli, in Sicilia

"Miriam Leone e Paolo Carullo sposi a Scicli", è con questa comunicazione istituzionale che il Comune di Scicli ha indicato il prossimo 18 settembre come data del matrimonio dell'attrice Miriam Leone, ex Miss Italia, con il compagno Paolo Carullo. Il matrimonio si terrà appunto a Scicli, in Sicilia, e di preciso nel Santuario di Santa Maria La Nova che è la chiesa più monumentale della città barocca. Scicli è infatti famoso per essere un vero e proprio presepe vivente tanto da essere stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Santuari di Santa Maria La Nova a Scicli, Sicilia

L'attrice Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno a Scicli il 18 settembre 2021. Il matrimonio sarà celebrato nel Santuario di Santa Maria La Nova. Il comune siciliano sta lavorando infatti da oltre un anno all'evento per il quale prevede di modificare anche la viabilità del centro storico di Scicli nella data indicata. La città siciliana, in provincia di Ragusa, è tra le location più suggestive della regione grazie alla sua architettura barocca mozzafiato e al paesaggio che si estende dal mare turchese della alla ricca macchia mediterranea dell'interno della Val di Noto. Della città di Scicli scriveva Elio Vittorini: "La città di Scicli sorge all'incrocio di tre valloni, con case da ogni parte su per i dirupi, una grande piazza in basso a cavallo di una fiumara, e antichi fabbricati ecclesiastici che coronano in più punti, come acropoli barocche, il semicerchio delle altitudini".

Il Santuario di Santa Maria La Nova

Il Santuario di Santa Maria La Nova è la chiesa più monumentale di Scicli. Sorge nella cava omonima e domina la zona centrale della città. La chiesa è ben riconoscibile per la sua facciata neoclassica che segna il passaggio dallo stile barocco dominante di Scicli a quello neoclassico. Poche notizie sono state rinvenute sulle origini del Santuario ma sembra che il sito fosse ritenuto sacro già in epoca bizantina. Numerose testimonianze sono state recuperate sull'epoca seicentesca del Santuario e le successive ricostruzioni, l'ultime nel Settecento post sisma del 1693. L'interno denuncia un impianto neoclassico, più della facciata dove la veste barocca della ricostruzione settecentesca è ben leggibile. L'ambiente voltato con le tre cappelle a cupola e le numerose sculture, reliquie e pitture rendono la chiesa carica di fascino.

Leggi anche Ecco l'hotel di Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ischia

La facciata neoclassica del Santuario di Santa Maria La nova a Scicli

Gli sposi Miriam Leone e Paolo Carullo

Dal 2008 quando ha indossato la fascia di Miss Italia, Miriam Leone ha fatto una carriera esplosiva. Considerata tra le più belle e talentuose show girl e attrici italiane, Miriam Leone, nata a Catania il 14 aprile 1985, convolerà a nozze il prossimo 18 settembre nella sua Sicilia. È riuscita a conquistare il pubblico italiano non solo con la sua naturale bellezza ma con la preparazione, simpatia e intelligenza emerse già nella sua prima conduzione televisiva a "Unomattina Estate" su Rai Uno nel 2009, seguita da Unomattina in Famiglia, i Nastri d'Argento nel 2011, Le Iene e molti altri programmi ancora. Come attrice è subito riuscita ad affermarsi con una splendida interpretazione nella serie tv "1992", "1993", "1994" e film come "Fratelli Unici", "Metti la nonna in freezer" e il prossimo "Diabolik", in uscita a dicembre 2021 dove interpreterà l'irresistibile Eva Kant. Del futuro marito, Paolo Carullo, non si hanno molte notizie se non che è originario di Catania come lei, laureato in Economia e Commercio, è un imprenditore, musicista e performer e sono in coppia da due anni.