Moon: apre il resort a forma di Luna alto quasi 300 metri

A cura di Clara Salzano

Moon World Resorts

Con un'altezza di 224 metri da terra, Moon è molto più di un semplice resort. Si tratta di un progetto che è l'esatta riproduzione in scala della Luna sulla Terra e verrà realizzato nei quattro continenti Asia, Medio Oriente e Nord Africa, Europa e Nord America. Moon, progettata da Michael R. Henderson e Sandra G. Matthews, sarà destinata all'ospitalità, l'intrattenimento, l'istruzione, l'ambiente, la tecnologia e il turismo spaziale.

Presto non sarà necessario arrivare fino alla Luna per fare un viaggio sul luminoso satellite, basterà andare al Moon, il primo resort al mondo che riproduce in scala la Luna sulla Terra. Sembra che il primo innovativo complesso sorgerà alle Bahamas. Michael R. Henderson, presidente RJH Holdings e creatore di MOON, ha annunciato che la posizione scelta per il primo Moon sarà nelle acque azzurre al largo della costa settentrionale dell'isola di Grand Bahama. RJH Holdings ha stipulato un Memorandum of Understanding con l'Autorità Portuale di Grand Bahama e sarà il resort e sviluppo immobiliare più spettacolare e costoso del mondo.

Moon sarà più di un resort. La struttura infatti permetterà di camminare sulla superficie lunare senza lasciare la Terra. Si prevede che l'attrazioni sarà visitata da 10 milioni di ospiti all'anno e 2,50 milioni di visitatori contemporaneamente sulla sua superficie di 4 ettari dove sarà attiva una colonia lunare. Il progetto futuristico comprende 515.000 metri quadrati di spettacolare ambiente costruito certificato leed di nuova generazione. Il diametro della sfera che replica la Luna avrà una dimensione di almeno 198 metri e si troverà a 224 metri di altezza, nel rispetto delle leggi dello spazio aereo regionale e ai limiti di altezza imposti a livello locale. L'impatto sul territorio, ovunque si deciderà di realizzare davvero la struttura, sarà impressionante.