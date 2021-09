MSG Sphere, il teatro più innovativo del mondo sarà un enorme sfera alta 111,6 metri da record L’MSG Sphere rivoluzionerà il concetto di luogo di intrattenimento a Las Vegas con la sua forma di globo. Sarà il teatro più innovativo mai realizzato nella sfera più grande del mondo che si prevede verrà completata entro il 2023. Il progetto dello studio Populous sorgerà dietro i resort Venetian, The Palazzo e il Sands Expo and Convention Center, superandoli in altezza più della metà.

A cura di Clara Salzano

Madison Square Garden Sphere a Las Vegas Photo credit MSGS

A Las Vegas sono già iniziati i lavori di costruzione della sfera più grande del mondo. Il Madison Square Garden Sphere sarà il teatro più innovativo mai realizzato e si prevede verrà completato entro il 2023. L'MSG Sphere rivoluzionerà il concetto di luogo di intrattenimento a Las Vegas con la sua forma di globo. Il progetto dello studio Populous è stato promosso da Madison Square Garden Entertainment Corp., l'omonimo gruppo dietro l'iconica sede di concerti ed eventi di New York City, e dall'operatore di casinò Las Vegas Sands Corp per un valore di 1,8 miliardi di dollari. Sorgerà appena fuori la Strip, dietro i resort Venetian, The Palazzo e il Sands Expo and Convention Center.

Come sarà il teatro più innovativo del mondo

La sfera più grande del mondo sarà alta 111,6 metri, più della metà dell'altezza del Palazzo del Venetian vicino, e larga 157,3 metri nel suo punto più largo. L'esosfera sarà rivestita da enormi schermi LED ad alta definizione che renderanno il progetto visibile da varie zone di Las Vegas. Situata dietro l'hotel e il casinò veneziani, l'arena conterrà 18.000 posti a sedere e un'area in piedi di 5.000 persone per una capacità totale di 23.000 posti. Una volta completato, lo schermo LED più grande e con la più alta risoluzione del mondo installato nella sfera immergerà il pubblico in un ambiente avvolgente, con un'acustica avanzata e un sistema tattile a infrasuoni che trasmetterà vibrazioni profonde per consentire agli ospiti di sentire il suono.

Una sfera da record anche per Londra

Il Madison Square Garden Sphere di Las Vegas non sarà l'unico progetto del genere al mondo perché la Madison Square Garden Entertainment Corp. ha annunciato che costruirà una seconda sfera da record anche a Londra. Secondo il comunicato stampa, le MSG Spheres presenteranno "un design iconico e saranno dotate di tecnologie rivoluzionarie che spingono i limiti della connettività, dell'acustica, dei video e della distribuzione dei contenuti".