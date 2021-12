Natale 2021, l’albero Swarovski illumina Milano: 10mila luci e omaggi alla città Ieri sera è stato acceso l’albero di Natale allestito da Swarovski nella galleria Vittorio Emanuele di Milano, si chiama Tree of Wonder ed è un omaggio alla città lombarda. La madrina d’eccezione dell’evento è stata Bianca Balti, che per l’occasione ha sfoggiato un elegante look di pizzo total black.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2021 si avvicina e, come da tradizione, nella galleria Vittorio Emanuele di Milano è stato acceso il meraviglioso albero allestito da Swarovski. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia inaugurale, la cui madrina d'eccezione è stata Bianca Balti, anche se a dominare la scena sono state le meravigliose decorazioni scintillanti scelte per quest'anno. Tra centinaia di luci, festoni a tema e sculture ispirate ai luoghi simbolo della città, ogni dettaglio sembra essere uscito da una fiaba.

L'albero di Natale di Swarovski è un omaggio a Milano

L'albero di Natale allestito da Swarovski nella galleria Vittorio Emanuele di Milano è stato addobbato in modo davvero spettacolare in questo 2021: si chiama Tree of Wonder, è stato ideato da Giovanna Battaglia Engelbert, Direttrice Creativa di Swarovski, ed è stato definito "una vera e propria lettera d’amore alla città di Milano" dall'azienda. È alto circa 12 metri ed è stato decorato con centinaia di addobbi di cristallo firmati dal noto brand, mentre a illuminarlo ci sono 10.000 lampadine. Intorno all'albero sono state installate delle sculture di cristallo che riproducono le facciate di alcuni luoghi simbolo della città, dal panettone al Duomo, fino ad arrivare al Castello Sforzesco e al teatro alla Scala: tutto è così scintillante che sembra essere uscito da una fiaba. È l'ottavo anno consecutivo che la lussuosa cristalleia austrica firma l'iconico albero di Natale milanese, tanto da aver reso la sua accensione una delle tradizioni della città.

Bianca Balti ha acceso l’albero di Natale Swarovski a Milano

Bianca Balti è stata la madrina scelta dal sindaco Beppe Sala per accendere l'albero di Natale firmato Swarovski nella galleria Vittorio Emanuele di Milano. Per l'occasione la modella ha puntato sull'eleganza del total black, apparendo all'evento meravigliosa con un maxi cappotto lungo fin sotto al ginocchio e delle sling back col tacco a spillo. Il mezzo raccolto ha messo in risalto i gioielli scintillanti di Swarovski, dalle collane di cristalli agli orecchini a forma di stella, mentre durante la cena post-cerimonia ha sfoggiato un tubino di pizzo nero di Dolce&Gabbana con le maniche trasparenti e un generoso scollo a barca. Chi meglio della top avrebbe potuto aggiungere un tocco tanto sofisticato all'evento tradizionale?