Natale in Rinascente: le tendenze e gli addobbi per albero, casa e presepe Come ogni anno gli store Rinascente delle maggiori città italiane, tra cui Milano, Roma e Firenze, si addobbano a festa per celebrare il Natale. Accanto agli allestimenti di Halloween, sono già apparse tutte le decorazioni della ricorrenza più attesa dell’anno. E per chi è in cerca di un’idea o uno spunto utile a trasformare la propria casa nel regno del Natale, un giro in Rinascente e d’obbligo.

A cura di Clara Salzano

Gli addobbi natalizi nella Rinascente di Milano

È ottobre e in Rinascente è già Natale. Come ogni anno gli store Rinascente, da nord a sud Italia, si addobbano a festa per celebrare la ricorrenza più attesa dell'anno. E così, accanto agli allestimenti di Halloween, che ancora non è stato festeggiato, sono già apparse tutte le decorazioni del Natale, dal reparto food alla casa. In tanti in realtà sono rimasti straniti nel vedere ad ottobre le vetrine dei negozi già addobbate a tema natalizio e la Rinascente in piena atmosfera festosa. Nonostante le Festività siano ancora lontane, lo store del lusso per eccellenza è già pronto ad accogliere tutta la magia del Natale.

Il Natale secondo la Rinascente

Addobbi a tema, scenografie, allestimenti e carillon, il Natale in Rinascente è sempre motivo di ispirazione per tanti che desiderano vivere la Festa più magica dell'anno in grande stile. All'interno degli store di tutta Italia i clienti vengono catturati da numerose sorprese ed esperienze coinvolgenti, capaci di immergerli nella perfetta atmosfera del Natale. E seppur le vetrine della Rinascente non sono ancora state svelate, all'interno è in esposizione una grand numero di proposte per addobbare casa a tema natalizio. Dalla tavola al tessile, passando dagli accessori alle fragranze per la casa, è ormai tradizione fare almeno un giro in Rinascente per essere ispirati a rendere la propria casa un vero e proprio regno del Natale.

Il Natale nella Rinascente di via Tritone

Gli addobbi di tendenza per il Natale 2021

Tante le idee tra cui scegliere per portare la magia del Natale della Rinascente a casa propria. Si va dalle decorazioni più originali agli addobbi più tradizionali. Le decorazioni a tema in Rinascente sono un dettaglio tutt'altro che frivolo. Per creare il perfetto Albero di Natale c'è tutto quello di cui si può avere bisogno in Rinascente. Si può realizzare la magica atmosfera natalizia in casa grazie all'ampia scelta di addobbi proposti: affidarsi al verde e il rosso è sempre la scelta più convenzionale ma non si sbaglia mai.

I tradizionali addobbi di Natale nella Rinascente di Milano

Per chi ama il lusso e lo scintillio, un casa natalizia total look gold può essere un modo per rendere ogni ambiente una vera festa. I più romantici preferiranno trasformare la propria casa in un candido Natale con gli addobbi bianchi e inserti oro o argento, che rievocano paesaggi innevati e temperature glaciali. Infine, ora che si sente parlare di sostenibilità e responsabilità più che mai, non possono mancare gli addobbi naturali che rievocano i paesaggi sopiti dei mesi invernali senza dimenticare un po' di magia del Natale.

Gli addobbi naturali nella Rinascente di Catania

Il presepe in Rinascente è Made in San Gregorio Armeno

"Paese che vai usanza che trovi" e a Napoli non è Natale senza il presepe che ha un ruolo molto più importante rispetto all'Albero. Ecco perché da qualche anno in Rinascente viene dato sempre più spazio e lustro al presepe napoletano. In tanti ricorderanno le meravigliose vetrine della Rinascente di Milano a Natale 2019 realizzate dai maestri presepisti napoletani e che hanno battezzato l'ingresso del Natale napoletano nel cuore del salotto di lusso milanese. Da allora un riferimento al presepe e a San Gregorio Armeno in Rinascente non manca mai.

Il presepe nella Rinascente di Milano

Anche quest'anno infatti negli Store Rinascente d'Italia è riproposta la magia delle botteghe del presepe artigianale partenopeo con allestimenti, tra arte profana e iconoclastia sacra, che ricreano la pittoresca via San Gregorio Armeno a Napoli con un particolare riferimento alla dimensione scaramantica. Da Marco Ferrigno 1836 alla bottega di Giuseppe Giudice e Virgilio 1830, i più famosi artigiani del presepe partenopeo hanno espressione all'interno della Rinascente così da estendere la meravigliosa tradizione napoletana a tutta Italia.

Il presepe di San Gregorio Armeno nella Rinascente di Milano

Perché si usa lo Schiaccianoci per addobbare casa a Natale

Se vi capiterà di fare un giro all'interno della Rinascente e sorprendervi per i numerosi Schiaccianoci che addobbano gli store, sappiate che non è stata fatto confusione sulla geolocalizzazione. Infatti, nonostante lo schiaccianoci sia un elemento tipico della tradizione tedesca, è da tempo stato adottato nelle case di tanti come protettore del focolare domestico e della famiglia. Secondo il folklore tedesco si tratta infatti di un "oggetto apotropaico", la cui estetica grottesca, a tratti terrificante, con i denti digrignati, serve a respingere gli spiriti maligni dalla casa e portare fortuna ai suoi abitanti. Così la Rinascente ripropone l'oggetto folcloristico tedesco in diversi formati e varianti, come allestimento e da portare in casa propria per dare il benvenuto al Natale e alla buona sorte.