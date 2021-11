Nel Regno Unito tornano le cabine telefoniche rosse: così salvano vite umane Le tipiche cabine telefoniche rosse del Regno Unito hanno salvato 150.000 vite in un anno. Ecco perché non verranno rimosse. Ripercorriamone la storia per comprendere l’importanza che hanno ancora oggi.

A cura di Clara Salzano

Le tipiche cabine telefoniche di Londra tornano in funzione

Sentir parlare di cabine telefoniche oggi che tutti, o quasi, usano un telefono cellulare può sembrare obsoleto. Eppure nel Regno Unito l'Ofcom, il regolatore delle comunicazioni del paese, ha dichiarato che le iconiche cabine telefoniche rosse, diventate anche un simbolo del Regno Unito nel mondo, hanno salvato 150.000 vite tra il 2019 e il 2020. Ecco perché risultano ancora necessarie e non verranno rimosse. Ripercorriamone la storia per comprenderne ancora oggi l'importanza.

Storia di un'icona del Regno Unito

Oggi ci sono circa 21.000 cabine telefoniche nel Regno Unito, numero molto ristretto rispetto a quando le cabine telefoniche erano in auge. Questi simboli dell'immaginario collettivo inglese, con il loro iconico colore rosso, sono stati disegnati da Sir Giles Gilbert Scott nell'ambito del concorso indetto dalla Fine Arts Commission. Furono chiamati Kiosk2, per sottolineare il superamento dei Kiosk 1 bianchi e rossi che non ebbero molto successo. Il K2 fu installato per la prima volta a Londra e dintorni nel 1926 e da allora sono diventati un'icona indiscussa del Regno Unito.: "più di 6.000 chioschi sono stati convertiti in una serie di usi diversi, come biblioteche comunitarie o per ospitare defibrillatori pubblici salvavita", riferisce il regolatore.

Il ritorno delle cabine telefoniche rosse

Le cabine telefoniche rosse sono simboli iconici della Gran Bretagna e, nonostante la maggior parte sia in disuso, continuano ad attirare milioni di turisti ogni anno. Dalla Torre di Londra a Buckingham palace, ogni angolo di Londra e del Regno Unito ha la sua cabina telefonica rossa che oggi, con l'avvento dei telefoni cellulari, sembrano non avere più alcuna funzione.

Il regolatore delle comunicazioni del Regno Unito Ofcom, pronto a rimuovere 5.000 cabine telefoniche nelle aree a basso servizio, ha dovuto fare un passo indietro perché solo nell'ultimo anno sono state effettuate 150.000 chiamate ai servizi di emergenza utilizzando le cabine, permettendo di intervenire in casi di incidenti e suicidi. Secondo i nuovi, per salvare una cabina telefonica deve essere utilizzata almeno 52 volte in un anno. Se un chiosco si trova in una zona a rischio incidente o suicidio, non può essere rimosso. Per tutti gli altri casi di può scegliere sempre di offrire alla cabina telefonica una seconda vita.