La casa di Madonna: design Made in Italy e sedie da più di 4.000 euro l’una Foto artistiche, tavoli di marmo e divani in bouclé arredano la casa della cantante Madonna, che, a dispetto della sua fama da icona pop e provocatoria, vive in un ambiente classico dove colleziona reliquie religiose e pezzi di design Made in Italy che confermano il suo amore per l’Italia: ecco alcuni dettagli curiosi della casa di Madonna.

A cura di Clara Salzano

I vassoi Fornasetti nella casa di Madonna

Da un'icona pop come Madonna in molti si sarebbero aspettati una casa all'insegna della provocazione e dell'eccesso. Invece, dalle immagini condivise sul suo profilo Instagram, la nota cantautrice, attrice e produttrice statunitense rivela di amare il design Made in Italy, le reliquie religiose e l'arredamento classico per la sua residenza. In occasione dell'uscita del suo documentario Madame X, Madonna ha condiviso una serie di scatti dalla sua abitazione in cui è stato possibile notare arredi e oggetti Fornasetti, l'azienda italiana che da oltre mezzo secolo è sinonimo dell'artigianato che raggiunge l'unicità dell'arte, divani bouclé e una vasta collezione di reliquie religiose: ecco alcuni dettagli curiosi della casa di Madonna.

Il divano in bouclé nella casa di Madonna

Le sedie di Madonna da più di 4.000 euro l'una

Madonna ama l'Italia. Lo ha dichiarato molte volte e continua a ribadirlo spesso. Anche la sua casa è un inno di amore per il Bel Paese. È evidente nelle immagini condivise di recente sui suoi canali social in cui, tra morbidi tappeti, mobili antichi e sue foto artistiche, è possibile notare attorno al tavolo quattro sedie Luc Gstaad prodotte da Fornasetti. Ogni sedia della collezione viene serigrafata, dipinta e laccata a mano. Il progetto è frutto della creatività della decoratrice d'interni Anne Lux che ha realizzato un arredo pop e divertente in cui lo schienale è un volto con passamontagna che guarda indiscreto. Il prezzo per ogni sedia è di 4.400 euro.

Le sedie Luc Gstaad di Fornasetti nella casa di Madonna

Oggetti Made in Italy nella casa di Madonna che tutti possono avere

Non solo non si vedono particolari eccessi nella casa di Madonna, come ci si potrebbe aspettare da un'icona pop come lei, ma ci sono diversi oggetti, arredi e soprammobili appartenenti a collezioni di design facilmente reperibili. È il caso dei vassoi Fornasetti che abbondano nell'abitazione di Madonna e hanno un costo medio di circa 400 euro. Anche il divano in bouclé è un arredo molto di tendenza per il 2021 e Maison du Monde ne ha realizzato uno molto simile a quello visto nelle immagini di Madonna su Instagram e che può essere a casa tua 1.369,00 €.